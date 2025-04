Tíz magyar szó, aminek szinte biztos, hogy nem tudod a jelentését

Olyan régies magyar szavak jelentését keressük, amelyek egykor a mindennapi társalgás részei voltak. Az alábbi kvízben most újabb 10 szót hoztunk, amelyeket manapság már szinte hallani sem lehet, maximum nagyszüleink szavajárása ejthet gondolkodásba olykor, hogy mire is gondolhatnak éppen, holott biztosan ismerjük az adott szó mai megfelelőjét. Most tesztelheted tudásod!

Ma már nem sokat hallani ezekből a régies magyar szavakból

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Régies magyar szavak jelentését keressük!

Korábbi kvízeinkben már próbára tehetted tudásod az elfeledett tájszavak és a régies magyar szavak terén. Most ismét hoztunk 10 kifejezést, amik garantáltan gondolkodásra ösztönöznek majd.

Indulhat a kvíz!