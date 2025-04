Gigantikus uborkát kapott lencsevégre olvasónk a mesés kertben

Abban közösek ezek a régi fotók, hogy jó velük nosztalgiázni. A legérdekesebb egy óriás uborka, mely egy páhi kertben készült. A paletta színes: nyárlőrinci, bócsai, kunszentmiklósi és ágasegyházi életkép is helyet kapott. Mutatunk régi tablóképet is, melyen talán mások is találnak ismerős nevet vagy arcot.

A régi fotókkal mindig jó érzés nosztalgiázni

Fotó: Beküldött fotó

Múltidéző régi fotók

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Unokák

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna 1985-ös fényképe Kunszentmiklóson készült szüleinél, e fényképpel is emlékezik rájuk. Nagyon örültek az unokáknak. Olvasónk testvérének a kisfia a nagypapa kezében van, olvasónk Csaba fiát pedig a nagymama tartja.

Nyárlőrinci életkép

Kecskemétről Szijjártó László nyárlőrinci fotója 1969 februárját idézi meg. A családja 1968 decemberében költözött oda Szentkirályról. Nyárlőrincen akkoriban még kevés ház volt kész az Árpád utcában, a legtöbbnek csak az alapjai álltak. A felvételen olvasónk bojtos sapkában édesapja és édesanyja körében látható, valamint a keresztapja, Tóth Feri bá, akinek a Pannónia motorján Attila öccse ül.

Uborka

Páhiról Andrássy Gyula egy újabb régi családi fotót mutatna be. Tamás fia büszkén mutatta a kertjük újabb érdekes terményét, egy nagyranőtt uborkát. Később ezzel a fényképpel olvasónk pályázott is a természet csodái fotópályázaton.

Nyugdíjas klub

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár a régi fotójával 1994-ba repítené a nosztalgiázókat. Az egykori ágasegyházi Nefelejcs Nyugdíjas Klub fotója a fóti gyermekcsoport látogatásakor készült. A klubot sokáig Lédingné Fakan Gabriella vezette, majd olvasónk.

Végzősök