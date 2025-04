Megfakult fotó őrzi élénken a hajnalig tartó lakodalom emlékét

A fekete-fehér, a megsárgult és a színes régi fotó egyaránt megdobogtathatja a szívünket. Bács-Kiskun vármegyében élő olvasóink örömmel osztják meg ezeket másokkal is. A mostani képek közül kiemelhetjük a bócsai tanyasi lakodalmas felvételt. Egy kis történelmet is belecsempésztünk, Habsburg József kecskeméti látogatásával. De nem maradnak el a kedves családi pillanatok sem.

Újabb régi fotó összeállításunkban több olyan is helyet kapott, melyek kellemes emlékeket juttathatnak eszünkbe. Például egy jó kis falusi lakodalmat

Múltidéző régi fotók

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Családi album

Kecskemétről Almási Péterné Herczeg Sára régi családi fotóval nosztalgiázna, mely a Herczeg családról készült 40 évvel ezelőtt Nyárlőrincen. Kilencen voltak testvérek. Jó érzés számára nézegetni a régi felvételeket, sok kedves emléket ébreszt benne.

Tanyasi lakodalom

Bócsáról Bak Antal fotója 1969-ben készült egy tanyasi lakodalom alkalmával. A fotón a baráti kör látható. Akkor még ő is fiatal, két hetes házas volt, mellette a felesége, Babák Valéria áll. Sajnos a fényképen lévő személyek közül már senki sincs életben, csak olvasónk. Gyakran nézegeti a fotóalbumot, hogy felidézze a régi szép emlékeket. Feleségére nagyon sokat gondol, az emlékét örökre a szívében őrzi.

Habsburg József

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója 1800-as évek végén készült. Habsburg József királyi herceg fiatal tiszt korában néhány évig szolgált Kiskunfélegyházán és Kecskeméten. Később mint a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka szívesen tett látogatást több alkalommal is a hírös városban, ahol egyéb hivatalos ügyei mellett megszemlélte a helyőrségbe települő egységeket. Az 1800-as évek végén készült fotón József főherceg fehér zubbonyban, középen látható katonák és tisztek közt.