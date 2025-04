Bármivel szeretsz is gurulni, garantáltan ez a pálya lesz a kedvenced

A pumpapálya a Bringapark Program keretében elnyert 24,5 millió forintos támogatásnak köszönhetően, a korábbi városvezetés által benyújtott pályázat révén valósul meg.

Pumpapálya épül a bajai Ybl sétány mögött

Fotó: Beküldött fotó

Nem csak a bringásoknak épül a pumpapálya

A 710 négyzetméteres pálya nemcsak a kerékpárosoknak kínál majd lehetőséget a gyakorlásra és szórakozásra, hanem rolleresek, gördeszkások és más gördülő sporteszközöket használók számára is nyitva áll majd. A modern, hullámzó vonalvezetésű pumpapálya kiválóan alkalmas a mozgáskoordináció, egyensúlyérzék és állóképesség fejlesztésére, miközben remek közösségi élményt is nyújt.

Fotó: Beküldött fotó

Közösségi sporttér

A projekt következő szakaszában a pályához tartozó kiszolgáló épület és a környezetrendezés tervezése is megkezdődik, így a jövőben egy komplex, barátságos és biztonságos közösségi sporttér alakulhat ki. A munkaterületet a napokban adták át hivatalosan. Az eseményen Rosta Lajos, a körzet önkormányzati képviselője hangsúlyozta, ez a beruházás újabb lendületet adhat a közösségi sportéletnek. – Együtt gurulhatnak kicsik és nagyok, kezdők és profik. Célunk nem más, mint fejlődő pályára állítani a várost – szó szerint is. Az új pálya nemcsak sportolási lehetőséget, de találkozási pontot is teremt a városrész lakói számára. Újváros hamarosan egy olyan hellyel gazdagodik, ahol a mozgás öröme és a közösségi élmények találkoznak két keréken, négy keréken vagy akár deszkán – mondta.