Így még tuti nem vásároltál: csak te és az okostelefonod, személyzet sehol

Az Auchan Go különlegessége, hogy teljesen automatizált. Így néz ki a vásárlás menete: Letöltöd az applikációt, regisztrálsz, majd az alkalmazás segítségével belépsz az okosboltba.

Hihetetlen! Okosbolt nyílt hazánkban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az okosbolt figyel!

Szó szerint: a mennyezeten elhelyezett kamerák és a polcokba épített súlyérzékelők nyomon követik, hogy mit veszel le. Nincs kassza, nincs terminál, nincs személyzet – minden automatikusan történik. A kijáratnál egyszerűen kisétálsz, és az alkalmazás levonja a vásárlásod árát a megadott bankkártyáról.

Az okosbolt mérete mindössze 18 négyzetméter, a választék pedig a legfontosabb napi cikkekből – például italokból, nasikból, szendvicsekből – áll össze. Alkohol és dohánytermék nincs, hiszen a rendszer még nem tudja ellenőrizni a vásárlók életkorát.

Miért érdekes ez Bács-Kiskun megyének?

Bács-Kiskunban – főleg kisebb településeken – egyre több helyen szűnnek meg a kisboltok, és sokan küzdenek azzal, hogy akár csak egy tejért is messzire kell autózni. Az Auchan Go boltok mérete, működése és 0–24 órás elérhetősége forradalmi megoldás lehetne a térségben élőknek is.

Képzeljük csak el: egy ilyen bolt Kecskemét külvárosában, egy benzinkút mellett vagy akár egy kis faluban, ahol már nincs nyitva semmi este hat után. Nincs szükség személyzetre, csak egy alkalmazásra és már mehet is a bevásárlás.

Mikor lehet ilyen bolt Kecskeméten?

A budapesti bolt jelenleg még pilot projektként működik, azaz tesztüzem. Ha a vásárlók pozitívan fogadják – és eddig úgy tűnik, hogy nagyon is –, akkor az Auchan további városokba is elvinné ezt az új technológiát.

A cég még nem árult el konkrétumokat a következő helyszínekről, de akár Kecskemét is szóba jöhet, mint következő célpont. Az okosbolt kompakt, gyorsan telepíthető, és nem igényel humán erőforrást – vagyis ideális lehet bárhol a megyében.