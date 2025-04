Húsvéti nyitvatartás 2025: van, ahol még nagypénteken is vásárolhat

A legtöbb kiskereskedelmi lánc, így a Lidl, Aldi, Tesco, Auchan, Penny, Spar és CBA egységei nagypénteken és húsvét hétfőn zárva tartanak, míg szombaton a szokásos szombati nyitvatartás szerint várják a vásárlókat – írja a Világgazdaság.

Nyitvatartás húsvétkor: mutatjuk, mely boltokban vásárolhatunk

Fotó: MW / Illusztráció

Korábbi cikkünkben már részletesen foglalkoztunk azzal, milyen szabályozás vonatkozik az ünnepi nyitvatartásra, és hogy a kisebb, családi üzemeltetésű boltok a törvényi lehetőségek szerint nyitva tarthatnak, ha maga a tulajdonos áll a pult mögött.

Fontosabb tudnivalók a 2025-ös húsvéti nyitvatartásról:

Nagypéntek (április 18.): az üzletek többsége zárva tart, kivéve néhány benzinkúti vagy nonstop kisbolt.

Nagyszombat (április 19.): minden bolt a szokásos szombati rend szerint nyitva lesz, de a zárás gyakran korábban történik.

Húsvét vasárnap és hétfő (április 20-21.): zárva lesznek az áruházak és szupermarketek.

A Spar közleménye alapján a franchise rendszerben működő egységek nyitvatartása eltérhet, így ezekről érdemes külön is tájékozódni. Az Aldi és a Lidl egységesen zárva tart az ünnepnapokon, míg a Tesco és az Auchan esetében az online rendelési lehetőségek elérhetők lesznek, de kiszállítás nem történik.

Nyitvatartás Bács-Kiskunban: érdemes előre tervezni

Megyénkben is jellemző, hogy a kisebb települések boltjai hamarabb zárnak, míg a nagyobb városokban – például Kecskeméten, Baján vagy Kalocsán – szombaton is elérhető lesz a legtöbb üzlet, bár sűrű sorokra lehet számítani. A nyitvatartás tehát nemcsak az ünnep miatt, hanem a forgalom okán is kiemelt figyelmet érdemel.

Az ünnepi időszakban a patikák, orvosi ügyeletek és benzinkutak nyitvatartása is módosulhat, ezért a húsvéti hosszú hétvége előtt érdemes tájékozódni ezekről is.

A piacok húsvéti nyitvatartásáról IDE kattintva tájékozódhat.