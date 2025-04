Haditechnikai csoda egy kiskőrösi kertben: újraélesztették a legendás Mi–24-est

A Sátán szekere a Rambo filmekből

Aki látta a ma már klasszikusnak számító Rambo filmeket, az emlékezhet arra, hogy a főhős Mi–24 Hind típusú szovjet harci helikopter ellen harcol a „Rambo: First Blood Part II” és a „Rambo III” című filmekben.

Érdekesség, hogy a filmekben látható helikopterek valójában módosított Aérospatiale Puma szállítóhelikopterek, amelyek úgy voltak átalakítva, hogy hasonlítsanak a valódi Mi–24 Hind helikopterekre. A világ egyik legjobb harci helikoptere részt vett az afganisztáni háborúban is, támogatva a szovjet csapatokat. Az afgán ellenállók nevet is ragasztottak erre a fegyverre: a Sátán szekere néven becézték.

Ezt tudja a Hind – a szarvastehén

A Mi–24 Hind egy híres szovjet/orosz harci helikopter, amelyet a Mil Moszkvai Helikoptergyár fejlesztett ki (Hind a helikopter NATO kódneve – szarvastehén magyarul). Ez a helikopter egyaránt szolgál támadó helikopterként és alacsony kapacitású csapatszállítóként, amely nyolc utast képes szállítani. Gyors és jól manőverezhető, ami lehetővé teszi a gyors bevetéseket és a hatékony támadásokat. Az 1970-es évek elején vezették be, és azóta számos konfliktusban használták, beleértve az afganisztáni háborút is. A Mi–24-et gyakran „repülő tanknak” is nevezik, mivel erős páncélzata és fegyverzete miatt rendkívül hatékony a harctéren.

Fotó: Barta Zsolt

A Mi-24 Hind helikopter kulcsszerepet játszott a szovjet-afganisztáni háborúban, amely 1979 és 1989 között zajlott. Az elmúlt évtizedekben több mint félszázan használták a Mi–24-et, ami bizonyítja a helikopter megbízhatóságát és hatékonyságát különböző körülmények között. A helikopter orrában egy négycsövű, 12,7 milliméteres gépágyú található. A Mi–24 különböző típusú rakétákat hordozhat, beleértve az irányított rakétákat. A helikopter szárnyain rakétavetők találhatók, amelyek nem irányított rakétákat lőnek ki. A Mi–24 bombákat is hordozhat, amelyek különböző célpontok ellen használhatók.