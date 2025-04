Négyütemű fejlesztés indul, közben már készülnek a 2025-ös kecskeméti majálisra

A Rádió 1 Gong Téma című műsorának vendége, Kispál Balázs, a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője részletesen beszélt a tervekről és a közeli majálisról Faragó Miklós műsorvezetőnek. A fejlesztések négy ütemben valósulnának meg, céljuk pedig, hogy a Benkó Zoltán Szabadidőközpont még vonzóbb közösségi és turisztikai térré váljon.

Fejlesztés és majális kéz a kézben

A közeljövőben egy TOP Pluszos beruházásnak köszönhetően komoly átalakulások várhatók a szabadidőközpontban. Az első ütemben a Nyíri úti főbejárat újul meg. A második ütemben a helyiek által jól ismert Domb teteje kap új funkciót: rendezvényteret hoznak létre, amely a korábban népszerű Domb piknikek a helyszíne is volt, sőt, eljegyzésekre is sor került itt.

A harmadik fejlesztési szakasz a horgászturizmusra fókuszál: kiemelten kezelik a sporthorgászatot, és a hal hazavitelének lehetőségét is biztosítanák a látogatóknak. Az infrastruktúrát is fejlesztenék, hogy a horgászélmény minősége is emelkedjen. A negyedik ütemben piknikligetet alakítanának ki, amely ideális helyszín lehet családok és baráti társaságok számára is.

A pályázatot már beadták, és ha minden a tervek szerint halad, 2027 nyarára be is fejeződhetnek a munkálatok – összesen másfél milliárd forintos beruházásból.

Gazdag programokkal vár a majális

A fejlesztések árnyékában a szórakozásról sem feledkeznek meg a szervezők. A 2025-ös kecskeméti majális május 1-jén lesz a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban. A programok már reggel 9-től egészen este 9-ig tartanak. Délelőtt elsősorban a kisgyermekes családokat várják, a rendezvény hivatalosan 9.15-kor veszi kezdetét.

Az esti hangulatról a Bonbon zenekar gondoskodik, akik este 6-kor lépnek színpadra. Az egész nap folyamán változatos, színes programokkal készülnek, így minden korosztály megtalálhatja a számára érdekes elfoglaltságot.

