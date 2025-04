Kívánj valamit! Hullócsillagok festik fényesre az áprilisi égboltot

Ha hullócsillagot lát és kíván valamit, állítólag valóra válik. Már csak emiatt érdemes a napokban gyakrabban kémlelni az éjszakai égboltot. A Lyridák meteorraj napokon keresztül látható hazánk felett. A ritka égi jelenségről Szűcs Lászlót, a Kecskeméti Planetárium igazgatóját kérdeztük.

A Lyridák meteorraj a Thatcher üstökös törmelékének az eredménye

Fotó: Getty Images / Illusztráció

Mi is az a csillaghullás?

Szűcs Lászlótól megtudtuk, hogy a közönséges nevén csillaghullásnak nevezett jelenség akkor lép fel, ha a Föld légkörébe érő űrbéli kőzeteket és törmelékek elégnek, fénycsóvát hagyva maguk után. Ezek java része porszem méretű szemcse, de vannak több mázsások is köztük. – Amíg a kisebbek a légkörrel érintkezve pillanatok alatt elpárolognak, a nagyobbak akár le is érhetnek. Bár a mi nézőpontunkból úgy tűnhet, felénk hullanak, ez igazából tévhit, ugyanis a bolygónknál egy jóval nagyobb, óriás törmelékfelhőn haladunk keresztül. Az említett Lyridák meteorraj, bár a Lant, latinul Lyrának nevezett csillagképről kapta a nevét, mivel a meteorok vonalai nagyrészt ott érnek össze, nem csupán abból az irányból figyelhető meg – mondta.

Menjünk távol a nagyvárosi fényszennyezéstől

Az igazgató arról is kérdeztük, honnan látható legtisztábban a csillaghullást. – Azt szoktam mondani, hogy a hátam mögött keressék, ha bemutatót tartok, mert amilyen szerencsém van, én pont nem szoktam látni. Ha van szerencsénk távcsöves bemutatón részt venni, könnyebb a dolgunk, az már előre be van állítva egy olyan irányba, amerre valószínűleg jól megfigyelhető. Puszta szemmel is jól látható egyébként, bár érdemes a lámpáktól és a nagyvárosi fényszennyezéstől távoli, sötét helyet keresni, ekkor a halványabb fények is jobban látszódnak, amelyekből jóval több van. Ugyan a Lyridákon van a hangsúly, de valójában több raj is összemosódhat és rajon kívüli, magányos meteorok is léteznek – mondta Szűcs László.

Meddig látható a Lyridák meteorraj?

Bár a legtisztábban most, a napokban, április 20-24, között figyelhetjük meg legtisztábban a csillaghullást, ez csupán a jelenség maximuma, az égi eseményt a hónap közepétől egészen a végéig figyelemmel kísérhetik a szemfülesek.