Locsolkodás vagy pénzvadászat? Ezen pörög most egész Bács-Kiskun, megoszlanak a vélemények

Mennyi pénzt illik adni idén húsvétkor a locsolóknak? Kínos, ha csak tojást kap a gyerek? – tettük fel a kérdést a Baon Facebook-oldalán. A hozzászólásokból kiderül, hogy az emberek még mindig ragaszkodnak a locsolkodás szokásához, de a körítés és az elvárások jelentősen változtak. Bár a tojás és a csoki még tartja magát, a pénz szerepe egyre erősebb, és ezzel együtt egyre több kérdés is felmerül: hol a határ az ajándékozásban? Mi számít még hagyománynak – és mi már üzlet?

Mennyi pénzt illik adni locsolkodáskor? Szavaztak olvasóink

Fotó: MW / Illusztráció

Van, aki szerint a pénz tönkretette a locsolkodás hagyományát

Sokan úgy vélik, a locsolkodás mára elvesztette igazi varázsát, mert túl nagy hangsúlyt kapott a pénz. „Régen piros tojás, csoki, süti. Ma már a kisgyerekek is csak a pénzre hajtanak. A hagyomány már rég a múlté…” – írta egy hozzászóló.

Egy másik kommentelő úgy fogalmazott: „Sajnálatos, hogy a gyerekek fejében már nem az élmény, hanem a pénz marad meg.”

Tojás, csoki vagy boríték? Nagy a szórás

A legtöbben úgy gondolják, a kisebb gyerekeknek bőven elég egy csoki vagy egy piros tojás, főleg, ha személyesen mennek locsolni. „A szomszéd kisfiúnak mindig adok egy tábla csokit. Örül neki, nem is vár többet” – osztotta meg egy hölgy. Viszont sok szülő pénzt is ad, főleg, ha nagyobb fiúkról van szó. A kommentek alapján az átlag 200–500 forint körül mozog gyerekenként, de akadt olyan is, aki ezreseket említett.

Kínos-e, ha csak tojást kap a gyerek?

A kérdés, hogy „kínos-e”, ha csak tojást kapnak a locsolók, szintén megosztotta a kommentelőket. Egyikük így válaszolt: „Kínos? Inkább az kínos, hogy minden a pénzről szól már.”

Más ezzel szemben úgy gondolja, ciki, ha „csak” tojással engedik el a gyereket. „Az én fiam nem is megy el, ha nem kap pénzt – mondja –, mert már a baráti körében ez az elvárás.”

Van, aki visszavág: egy-egy spriccelésért ne várjanak ezreseket!

Egy markáns vélemény is bekerült a kommentek közé: „Egy kis szagos vízért, meg hogy bemondanak két sort, nem jár ötszázas. Ez nem fellépés, hanem hagyomány.”

Úgy tűnik, sokaknak elege van abból, hogy a húsvéti locsolkodás pénzvadászattá vált.