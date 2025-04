Egy mudi bármikor meghalna a gazdájáért – vallja a bronzkoszorús bugaci tenyésztő – galériával

A mudi fajtanév Bugacról származik

A derekegyházi származású kutyatenyésztő arról is beszélt, hogy két éve költözött a mudik őshazájának számító bugaci pusztába, ahol megvásárolt egy tanyát és alakította ki saját kenneljét. Mint mondta a bugaci puszta tökéletes otthona a mudiknak. Egyes elbeszélések szerint a mudi elnevezés is egy bugaci pásztornak köszönhető. A „mudi” fajtanév valószínűleg Tóth Mihály bugaci számadó juhász Mudi nevű kutyájától származik. Korábban egyszerűen csak hajtókutyaként emlegették ezt a fajtát.

A mudik napjainkban egyre népszerűbbek, de nem is olyan régen még a kihalásuk miatt aggódhattunk. A magyar kutyafajták ugyanis a második világháború idején szinte eltűntek, mert a tanyákra érkező katonák először a házőrző kutyákat lőtték le. A magyar kutyafajták fennmaradását a divat is nagyban veszélyezteti, ezért népszerűsítésükre nagy hangsúlyt fektet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete. A civil szervezet a Nemzeti Kutyafajtáink Génmegőrzési Program keretében filmet is készítettek a kilenc őshonos magyar kutyafajtáról. Ez a kilenc fajta – a komondor, a kuvasz, a puli, a pumi, a mudi, a magyar vizsla, a drótszőrű magyar vizsla, a magyar agár és az erdélyi kopó – nemzeti kincsünk, 2017-ben pedig a hungarikumok között is helyet kapott.

A mudi igazi családtag és sporttársnak is kiváló

A tenyésztők elkötelezettségének, így Molnár Farkas Csabának is köszönhető, hogy a mudik egyre felkapottabbak. A mudik a sokszínűségük miatt váltak újra közkedvelté. Bár a mudinak az ősi színe a fekete, nagyon szeretik a hamvas, a barna, a barna cifra, a szürke, a szürke cifra és a fakó színű kutyákat is.