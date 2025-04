Minden második sofőr elrontja, pedig életek is múlhatnak rajta

Hírportálunk is több gyalogosgázolásról beszámolt, illetve a rendőrség is gyakran informál olyan esetekről, amikor a baleset csak centiken múlt. Emiatt sem árt, ha KRESZ-tesztünkben feleleveníted tudásod a gyalogosokra vonatkozó elsőbbségi szabályokról. Szerinted az alábbi egyenrangú kereszteződésben mi a helyes sorrend az átkelésénél?

Életet menthet, ha tudod a helyes választ a KRESZ-tesztünkre

Fotó: Kresz Tanulás Otthon / Facebook

Első látásra csak a jobbkéz-szabály tűnhet fel olvasóink számára, azonban ismét egy komplexebb feladványt hoztunk el.

De mi is az a jobbkéz-szabály?

A KRESZ világosan fogalmaz, az olyan útkereszteződésben, ahol nincsenek elsőbbséget szabályozó táblák, minden jobbról érkező járműnek elsőbbsége van – beleértve a balról érkező villamost is.

A KRESZ-teszt megoldása

Elsőre azt gondolhatnánk, hogy a C jelű motorosnak van elsőbbsége, azonban aki ezt a választ adta, az megbukna a forgalmi vizsgán.

Figyelni kell ugyanis a kanyarodási szabályokra is. Útkereszteződésnél a kanyarodó járművel ugyanis, kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten halad át, amelyre a jármű bekanyarodik. Emiatt a motoros is köteles elsőbbséget adni a gyalogosnak.

A KRESZ-teszt helyes sorrendje emiatt: először a B jelű gyalogos kelhet át, őt követi a C jelzésű motoros, utolsóként pedig az A jelű autó haladhat át.

