Az új alaptörvény-módosítás a fesztiválokra lehet a legnagyobb hatással

A kizárólagos bankkártyával való fizetés hátrányosan érinti főként az idősebb korosztályt, akik közül sokaknak még bankszámálja sincs, nemhogy bankkártyája. De a fiatalabb korosztály, így a tizenévesek sem rendelkeznek feltétlenül bankszámlával, így számukra is problémát jelent a bankkártyás fizetés, például egy fesztiválon. Ez a probléma azonban hamarosan megoldódik. A készpénzhasználat ugyanis hamarosan alkotmányos joggá válik.

A készpénzhasználat alkotmányos jog lesz

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A készpénzhasználat védelme miatt módosították az alaptörvényt

A magyar kormány 2025-ben alaptörvény-módosítással kívánja biztosítani a készpénzes fizetéshez való jogot. A módosítás értelmében „mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez, valamint a készpénzzel történő fizetéshez”. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a készpénzhasználat nem csupán technikai kérdés, hanem az egyéni szabadság része, így a készpénzes fizetés joga hasonló jelentőséggel bír, mint a tulajdonhoz vagy a véleménynyilvánításhoz való jog.

A fesztiválszervezők aggodalmuknak adtak hangot

A kormány által benyújtott törvényjavaslat szerint 2025. július 1-jétől minden vállalkozás köteles lesz lehetőséget biztosítani a fogyasztók számára a készpénzes fizetésre – kivéve a határon átnyúló online szolgáltatásokat. Az új szabályozás azonban nemcsak az üzletekre és szolgáltatókra, hanem a rendezvényekre is hatással van, aminek nem nagyon örülnek a fesztiválszervezők – adta hírül a delmagyar.hu.

A fesztiválkártya lehet az egyik megoldás

Mint írják, a készpénzkezelés fokozza a biztonsági kockázatokat, növeli a pénzügyi adminisztráció terhét és lassíthatja a kiszolgálást, ami ronthatja a látogatói élményt. Ezért a fesztiválszervezők – más hazai rendezvények, például a Sziget vagy a Művészetek Völgye szervezőivel közösen – módosító javaslatot nyújtottak be a kormánynak. Ebben azt kérik, hogy a rendezvényeken a készpénzes fizetési kötelezettség a gyakorlatban úgy teljesüljön, hogy a látogatók készpénzt helyezhetnek el egy, a helyszínen elérhető specifikus fizetési eszközre (például fesztiválkártya), amelyet vissza is válthatnak készpénzre. Így a törvény célja teljesülne, miközben a fesztiválok működési rugalmassága is megmaradna. Tehát a készpénzes fizetésre – ahogy eddig is – közvetett formában lesz lehetősége a fesztiválozóknak.