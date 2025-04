Leesett a hobbikertészek álla a kecskeméti csodától, fotón mutatjuk!

A Vegyszermentes kertek nevű Facebook-csoportban, ahol több mint 160 ezren osztják meg tapasztalataikat, már több mint 11 ezer lájk érkezett arra a képre, amely egy kecskeméti lakótelep közösségi kertjét mutatja be madártávlatból. A negyedik emeletről készült fotón jól látható a magaságyásokkal kialakított kert, amely nemcsak praktikus, hanem esztétikailag is figyelemre méltó. A poszt beküldője így fogalmazott: „Ezt ma láttam egy kecskeméti lakótelep 4. emeletéről. Óriási ötlet.”

Egy kecskeméti lakótelepen készült fotó nagyot ment a Facebookon: a közösségi kert különleges formája sokak tetszését elnyerte

Forrás: Vegyszermentes kertek Facebook-csoport

Különleges formájú kert hódította meg a közösséget

A fotón szereplő közösségi kert már korábban is szerepelt a hírekben: 2020-ban adták át a Széchenyivárosban, amikor a városban immár a harmadik közösségi kertként nyílt meg. A különleges, spirálszerű formában kialakított ágyások célja, hogy egyrészt esztétikailag is kiemelkedjen a városi környezetből, másrészt megkönnyítse a gondozást és a termelést. A koncepció akkor is és most is nagy sikert aratott.

A panelrengeteg zöld szíve

A panelházak között megbúvó kert nemcsak látványosság, hanem élő példája is annak, hogyan lehet a városi környezetben is zöldséget termeszteni. A lakók magaságyásokat telepítettek, ahol paradicsomot, paprikát, salátát és egyéb zöldségeket termesztenek. A kezdeményezés nemcsak fenntarthatósági szempontból példaértékű, hanem közösségépítő ereje is jelentős.

Példaértékű összefogás

A kert gondozása közös munka eredménye: a lakók együtt alakították ki és ápolják folyamatosan. A fotó hatalmas népszerűsége is azt mutatja, hogy az emberek vágynak a természet közelségére, a közös munkára és az egészséges élelmiszerre, még egy lakótelep közepén is.