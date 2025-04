Ilyen még nem volt! A világbajnokság előtt az európai mezőnyben is bizonyíthatnak a táncosok

Váczi Niki, a kecskeméti TST vezetője újabb örömhírről számolt be. Néhány hete sikeresen kvalifikálták magukat a horvátországi hiphop világbajnokságra, és most nemcsak a vb-re indulók, hanem további fiatal táncosok is az Európa-bajnokságon képviselhetik a tánciskolát, és a várost.

A kecskeméti TST táncosok az EB-re is kitáncolták magukat

Fotó: Beküldött fotó

A világbajnokság után újabb siker

A kecskeméti TST tánciskolát május végén Horvátországban, a világbajnokságon a 9 éves Duka Viki szólóban és a New Generation csapatként lép színpadra. Tagjai: Varga Lénárd, Duka Viki, Molnár Lilla, Vörös Lara, Szikszai Csenge, Molnár Petra, Fekete Anna, László Szilvia és Nagy Franciska. A kiutazásukhoz szükséges pénz jó része már összegyűlt, most azonban újabb gyűjtésbe fogtak, hiszen az Európa-bajnokságon való részvétel is sok költséget ró a tánciskolára.

A kecskeméti TST táncosok az Európa-bajnokságon is ott lesznek

A TST versenyzői ugyanis szép számban kijutottak az Európa-bajnokságra. A hazai kvalifikációt, az International Dance versenyt Dabason rendezték meg a napokban. A TST táncosai kilenc számban indultak és ebből 7 arany és 2 ezüstérem született, plusz két különdíj. Az Európa-bajnokságot május 6-11. között Zágrábban rendezik meg.

Óriási lehetőség az Eb

Váczi Niki büszkén mesélte: a legkisebbek is aranyat hoztak el. Hihetetlen büszkeséggel tölti el, hogy ilyen sokrétű és tehetséges táncossal képviselhetik majd Magyarországot és Kecskemét városát a nemzetközi porondon. Kilenc kvalifikációs lehetőséggel zárták a versenyt, de nem mindenki utazik ki a rangos megmérettetésre. A Sonic Kids bár aranyérmet nyert, de még nagyon kicsik, nincs akkora tapasztalatuk, idén versenyeznek először, így az Eb-n való bemutatkozásuk még kicsit várat magára.

Szólóban, duóban és csapatban is nyertek

Az Eb-re kvalifikálták magukat a következő versenyzők. Király Natasa 1. lett, Szabó-Váczi Noella és+ Szalkai Tamara duója 1. helyezést ért el. A már kétszeres vb-győztes Duka Viktória 1. helyen végzett, míg világbajnoki bronzérmes Molnár Lilla szintén 1. helyezett lett. A két ezüstérmes pedig Mihalovics Tamara, illetve Tóth Linett lett.