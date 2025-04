A pizzavilágverseny eredménye sokkolta a fiatal szakácsot

Az olaszok vetélytársakra találtak

A világverseny legjobbjai között azonban már nemcsak olasz szakácsok szerepeltek. A Classica kategóriában bejutottak a Top 10-be bolgárok, románok. A Home Made Classica kategóriánál a második helyezett egy francia srác lett, de az első 20-ban is több náció szerepelt nagyon jó eredményekkel.

A két kecskeméti szakács nem adja fel

Zoli és Ákos a jövőben újra indulna. 2026-ban lesz Magyarországon ismét világversenyre válogató, melyet tavaly megnyertek, azzal kvalifikálták magukat. A 2026-os válogató viszont csak a 2027-es világbajnokságra lesz belépő. Ugyanakkor van rá más mód is, hogy részt vegyenek a jövő évi világversenyen, kvalifikáció nélkül is be lehet nevezni, a verseny nyitott, nemcsak meghívásos alapon lehet indulni. Addig azonban még idén ősszel egy másik nemzetközi megmérettetésre is beneveznek, az olaszországi nápolyi pizzavilágversenyre.

A 18 éves tanítvány kiválóan szerepelt

Még egy érdekesség: Zoli tanítványa, Somogyi Csanád is indult a világversenyen. A 18 éves tehetség szintén Classica kategóriában versenyzett és 182. lett. Nagyon büszke rá. Csanádban a versenydrukk másképp jött le. Közel 40 percet állt sorba, hogy odajusson a kemencéhez. Mikor megkérdezte tőle Zoli, ideges-e, a következő választ kapta. „Nem, már meguntam idegesnek lenni.” Felment és megsütötte a pizzát úgy, ahogy annak lennie kellett.

Az étlapról nem lehet rendelni a finomságokat

Aki megkóstolná a világversenyre készített pizzákat, van egy rossz hírünk. Egyik szakács sem süti meg az étteremben, ahol dolgozik. Olyan alapanyagokkal dolgoznak, melyeket nehéz eltartani, étlapváltoztatással pedig nem számolnak. Így csak egy-egy tematikus rendezvényen lesz arra lehetőség, például Zoli munkahelyén, a Broski-ban, hogy bárki megízlelje a különleges pizzákat. Ákos esetében pedig teljesen más pizzatésztával versenyzett, mint amivel a Donna Pizzában dolgoznak, így nem kivitelezhető, hogy rendelhető legyen a világversenyre megalkotott receptúra.