Vásárlás 58 perce

Ha most elülteti, egész évben lesz szerelemnövénye, a kecskeméti piacon is beszerezheti

Egy hely, ahol még ünnep nap is lehet vásárolni. Ez a kecskeméti piac, mely nagypénteken, nagyszombaton is nyitva tartott, mi több, húsvétvasárnap délig is beszerezhetjük a finomságokat.

A kecskeméti piac tavaszias, húsvéti arcát mutatja, ami nem meglepő. E téren gyönyörű szálas virágok, kiültethető virágok, barkák és bővülő zöldségpalánta sokadalom jellemzi a kínálatot. Emellett mindenféle friss zöldség, sonka, tojás is beszerezhető a hírös város kedvelt bevásárló helyén. Mutatjuk a kecskeméti piac árait

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció Árvácskától a petúnián át a fréziáig A kiültethető virágpalánták sokszínűsége nemcsak a hölgyeket vonzza, az erősebb nem is szívesen vásárolja. A virágpalánták ára 300 forinttól indult, ezért például árvácskát kaphatunk, a petúniát 350-ért, de a legtöbb fajta évelő virágot 400–500 forintért adják. A muskátli természetesen drágább, több helyen 1000 forintért kínálták. A szálas virágok közül most az egyik legnépszerűbb a sárga frézia, melynek csokra 600–800 forint volt. Zöldségpalánták a kecskeméti piacon A zöldségpalánta árusok száma is emelkedik: sokféle paprika, erős paprika, paradicsom, káposzta, petrezselyem, zeller, karalábé, fűszernövény-palánta egyaránt kapható. Áruk változó, jellemzően 300–400 forint egy-egy tő, de például a petrezselyem már 200-ért is akadt. Ez a fűszer a szerelem növénye Az egyik kedvelt fűszernövény a rozmaring, melynek gyógyító hatásairól már a középkorban is írtak. A néphagyomány a szerelem növényének tartja, a menyasszonyi koszorúban az örök szerelem és tisztaság szimbóluma volt. A néphit szerint fokozza az életenergiát, javítja a vérkeringést, így a szerelem „serkentőjeként” is emlegették. Csodaszer, miközben a fogyást is segíti Mint természetes „csodagyógyszer” tele van jótékony hatásokkal. Javítja a memóriát és a koncentrációt, élénkíti az agyműködést. Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, immunerősítő, antioxidánsban gazdag. Serkenti az epetermelést, segíti a zsírok lebontását, enyhíti a puffadást, gyomorpanaszokat. Friss zöldségek a húsvéti asztalra A piaci körkép során megnéztük a retek, a medvehagyma, a zöldhagyma és a fejes saláta kínálatot. A retek ára 300–500 Ft/csomó, a csemege hagyma 300–400 Ft/csomó, a medvehagyma 400–600 Ft/csomó között mozgott. A saláta ára továbbra nagyon változatos, de a közepesek és nagyok 350–450 forintba kerültek.

Hazai szamóca kapható A gyümölcsöknél a szamócát kerestük. Magyar még csak elvétve van, ára 4500–6500 Ft között mozog, az import görög már 3000-ért is megvehető. Így egyelőre még nem sok kosárban figyelnek az ízletes hazai szamócák.

