Súlyos büntetés jár azért, amit a kecskeméti börtönnél csinálnak

Ahogyan arról már beszámoltunk, előfordul, hogy olyan jelenetek alakulnak ki Kecskemét belvárosában, amelyeket csak komikus filmekben látni. A kecskeméti börtönnél ugyanis gyakori, hogy civilek kiabálnak be a fogvatartott hozzátartozójukhoz.

A kecskeméti börtönnél a bekiabálók súlyosan büntethetők

Fotó: Bús Csaba

Az ilyen típusú kommunikáció viszont nem engedélyezett, mivel sértheti a börtön rendjét és biztonságát. A rabokkal való engedély nélküli kapcsolattartás – például bekiabálás útján – jogszabályba ütközhet, különösen akkor, ha ez tiltott tárgyak vagy információk csempészését, továbbítását is magában foglalja.

A bekiabálókkal szemben eljárás is indulhat

Azzal a civil személlyel szemben, aki odamegy a kecskeméti börtönhöz és kiabálás útján próbál párbeszédet kialakítani fogvatartott ismerősével, többféle eljárás is indulhat, attól függően, hogy pontosan mit tett. Lehet szó

szabálysértésről vagy

bűncselekményről.

Szabálysértési eljárás történik, ha csak kiabál, de nem történik bűncselekményre utaló dolog. Ez lehet például jogellenes kapcsolatfelvétel fogvatartottal, ami a büntetés-végrehajtási intézet rendjének megzavarása miatt történik. Ebben az esetben pénzbírság szabható ki.

Bűncselekményről van szó, ha a bekiabálás tiltott információk továbbítására irányul (például: szökési terv, fenyegetés, zsarolás, csempészet előkészítése). Ilyen esetekben bűnpártolás, csempészet, vagy más bűncselekmény lehet a vád.

Ha a rab aktívan részt vesz ebben a kommunikációban, ő is felelősségre vonható. A büntetés-végrehajtási intézet belső szabályai alapján a rab ellen fegyelmi eljárás indulhat, amelynek szankciói lehetnek: magánzárka, látogatási jog korlátozása, vagy más kedvezmények felfüggesztése. Ha a rab is bűncselekményben vesz részt (pl. tiltott szervezkedés, csempészet megszervezése stb.), akkor büntetőjogi következménye is lehet.

A kecskeméti börtönnél a szerelem vezérelte bekiabálások a jellemzők

A kecskeméti börtön falain túl komoly bűncselekményre utaló bekiabálásról még nem hallottunk. A beszólások kimerülnek a „szeretlek, várlak haza” típusú kommunikációban.