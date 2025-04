Egy „szélsőséges őrültről” is megemlékeznek a 40 éves Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon

23 ország 409 alkotása közül az előzsűrik már kiválasztották a 17. nemzetközi Kecskeméti Animációs Filmfesztivál versenyprogramját. 8 film jutott be az egészestés animációk versenyébe, melyek között a világ legrangosabb filmfesztiváljain, az Oscaron, a Golden Globe-on, Annecy-ban, Locarnóban és Zágrábban is díjat nyert alkotások is találhatóak – olvasható a KAFF közleményében.

A Hófehér óriás kivetítőn lesz látható a főtéren, a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál keretében

Fotó: Beküldött fotó

Magyarország legnagyobb animációs seregszemléje

A 8 egészestés film mellett 6 európai TV-speciál, 11 európai és 6 magyar TV-sorozat, 15 magyar rövidfilm, 30 magyar alkalmazott animáció és 18 magyar diákfilm versenyez május 27. és június 1. között Magyarország legnagyobb animációs seregszemléjén. A versenyprogramok mellett tematikus panorámavetítések, retrospektív válogatások, filmszakmai konzultációk és mesterkurzusok, valamint workshopok, kiállítások színesítik majd az összművészeti fesztivál kínálatát, melyen a részvétel ingyenes.

Mézga Géza és Dr. Bubó

A Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon átfogó válogatást láthat majd a közönség a 111 éves magyar animáció legegyedibb alkotásaiból, lesz kiállítás a 70 éves diafilmről és megemlékeznek a hazai animáció „kerek évfordulós” ikonikus alakjairól, a Mézga család és a dr. Bubó megalkotójáról, Nepp Józsefről, a rendkívül sokoldalú Varga Csabáról, a Cannes-ban „szélsőséges őrültként” számontartott Reisenbüchler Sándorról és az Arany Pálma-díjas Vajda Béláról. A hatnapos összművészeti rendezvény minden programja ingyenes.

40 éves a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál

A KAFF idén 40 éves. Május 27-én, 17 órakor a Hírös Agóra kamaratermében Varga Zoltán filmtörténész nyitja meg a hazánk legidősebb animációs filmfesztiválját bemutató kiállítást, a későbbiekben pedig a közönség egy másfél órás válogatást láthat a KAFF legemlékezetesebb díjnyertes rövidfilmjeiből.

A diafilmek múltját kiállítás prezentálja

Körülbelül 70 éves a diafilm gyártás, melyben a rajzfilmesek legnagyobb mesterei is részt vettek. Hiányt pótló az a május 28-án nyíló kiállítás, melyen 120 illusztráció lesz látható többek között olyan művészektől, mint Bartos Erika, Cakó Ferenc, Csermák Tibor, Dargay Attila, Foky Ottó, Gyulai Líviusz, Haui József, Hont-Varsányi Ferenc, Jankovics Marcell, Macskássy Gyula, Marék Veronika, Richly Zsolt és Sajdik Ferenc.