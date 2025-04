A II. világháborúban harcolt fülöpjakabi katonáknak állít emléket Katona Attila új filmje – galériával

Katona Attila tavaly egy dokumentumfilmmel örvendeztette meg a közönséget. Az igazság a szeretet által győzedelmeskedik című film elészítésével a falu egykori, igen közkedvelt plébánosának, Gyöngyösi Jakab Istvánnak állítottak emléket. Most pedig egy 90 perces kosztümös filmet forgatnak a II. világháborúban harcolt és elhunyt fülöpjakabi katonák tiszteletére.

Katona Attila új filmje a fülöpjakabi katonáknak állít emléket

Fotó: Beküldött fotó

Katona Attila közösséget épít a forgatással

A tavalyi forgatás olyan jól sikerült, hogy az alkotók úgy gondolták, folytatják a közös munkát. Nagyon jó közösség kovácsolódott össze a forgatásokon és a munkálatok befejezése után minden szereplőben egyfajta űr keletkezett, így jött az ötlet, hogy egy újabb filmet készítsünk – mondta el Katona Attila.

Megtudtuk, a film történetében valós és fiktív szálak keverednek. A forgatókönyv a helyi idősek elbeszélései alapján készült, de a fő szál a rendező nagybátyjának, Némedi Varga Jánosnak a történetét mutatja be, aki egy nyárköszöntő bálon megismerkedett egy fiatal lánnyal. Szerelmük kibontakozására azonban árnyákot vet a katonai behívóparancs. A fiúnak indulnia kell a frontra, egyenesen a Don-kanyarba. Elindulása előtt megkéri a lány kezét, össze is házasodnak. De hogy visszatér-e a fiatal férj a háborúból, azt nem árulta el a rendező.

Helyi tehetségek a filmvásznon

Katona Attila hangsúlyozta, a film szereplői valamennyien amatőrök, főként fülöpjakabiak vagy a faluból elszármazottak, de a szomszédos Kunszállásról is többen részesei a forgatásnak. Valamennyien csupán lelkesedéből vállalták a szereplést. Mindenkit az motivál, hogy emléket állítanak és értéket teremtenek – fogalmazta meg a rendező, akitől azt is megtudtuk, hogy a film zenéjét is helyi alkotók szerezték.

Katona Attila szerint a film forgatása arra is rávilágít, hogy milyen sok tehetséges ember él egy kis faluban, csak alkalmat kell teremteni számukra, hogy bemutatkozhassanak.

Az Örökké a szívemben című film forgatása várhatóan szeptemberig tart, addig szinte minden hétvégét erre szánnak az alkotók. A bemutató október 5-én, vasárnap lesz a fülöpjakabi Csáki Pali Rendezvényházban.