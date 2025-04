Szétdobált injekciós tűk, matrac a buszmegállóba – tízmilliókat vesznek el a várostól az illegális szemetelők – galériával

Az üzletek felelőssége a náluk keletkező hulladék gyűjtése

Az üzletek környezetében az eldobható italos poharakkal és ételes dobozokkal telnek meg a kukák. Ez azért gond, mert aki rendeltetésszerűen szeretné használni, már nem tudja benne elhelyezni a hulladékát, amelyet így jobb esetben magával visz, rosszabb esetben a kuka mellé dobja. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint ennek a problémának a kezelésére az önkormányzat bölcsen új köztisztasági rendeletet hozott. E szerint már az üzletek kötelessége a szolgáltatásuk révén keletkező hulladék kezelése. A rendelet kimondja, hogy a szórakozó-, vendéglátó-, kereskedelmi és szolgáltató hely előtt – a bejárat közelében a közvetlen megközelítési útvonalon – az ingatlanhasználó köteles köztéri hulladékgyűjtő edényt és csikktartót elhelyezni, és annak rendszeres ürítéséről saját költségén gondoskodni.

Az edények rongálása is visszatérő probléma

A KVÜ munkatársai az edények rongálásával is gyakran szembesülnek. A randalírozók nemcsak hétvégén, de hétköznap éjszaka is leszedik a csikkgyűjtőket a helyükről és eldobálják a parkban. – A küzdelem kilátástalannak tűnik. A szemetelők felderítésében számítunk a lakosság együttműködésére is! Kérjük, ha illegális szemetelőt észlelnek, azonnal hívják a Kecskeméti Városrendészet ügyeletes munkatársait a +36 20 621 55 99 telefonszámon. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. köztisztasági munkatársai minden áldott reggel, beleértve az ünnep- és munkaszüneti napokat is, takarítják a várost, ürítik a hulladékgyűjtő edényeket, hogy a lakosok tiszta környezetre ébredjenek – tette hozzá hírportálunknak eljuttatott válaszában a KVÜ.