Húsvéti mesebirodalommá változott az élménypark – galériával, videóval

A húsvéti tojáskeresés és a nyuszik vonzották a legtöbb gyermeket

Különböző állomáshelyek várták a gyerekeket, arcfestés, kézműves és ügyességi játékok mellett húsvéti tojáskeresés és a nyuszisimogató volt a legizgalmasabb. Kecskét és pónilovat is lehetett sétáltatni, valamint a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület önkéntesei természetbúvár bemutatóval készültek, ahol a park területén felfedezett állat és növényvilágot ismerhették meg a gyerekek. Nagy élményt nyújtott a kicsiknek a hordóvonat is, amivel körbeutazhatták az egész élményparkot, láthatták a parkban élő vízibivalyokat is a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. húsvéti rendezvényén.