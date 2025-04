A húsvéti sonka áráról érdeklődtünk a piacon, egy őstermelő család titkos receptjét is megosztotta

Talán nem túlzás azt állítani, hogy nincs Magyarországon olyan család, ahol ne kerülne sonka az asztalra húsvétkor. A húsvéti sonka fogyasztásának elterjedése onnan ered, hogy a hagyományos paraszti családoknál a téli disznóölésekkor készült sonkát leghamarabb nagyböjt után lehetett felszegni. Általában, így legelőször húsvétkor kerülhetett sonka az asztalra. Sokan ma is ragaszkodnak a házi sonkához, amit elsősorban a kistermelői piacokon érdemes beszerezni.

Pásztor Norbert, keceli őstermelő elmondása szerint visszaesett a húsvéti sonka iránti kereslet

A kiskunfélegyházi piac kínálata

Az utóbbi évekhez képes visszaesett a húsvéti sonka iránti kereslet. Legalábbis ezt tapasztaltja Pásztor Norbert, keceli őstermelő, akit a félegyházi piacon kérdeztünk.

Elmondta, manapság nem vásárolnak nagy tételben sonkát az emberek. Míg régebben egész sonkát is megvettek ilyenkor, ma már ez nagyon ritka. Most inkább kisebb darabokat visznek, azért is csontozzák ki a sonkát, hogy lehessen darabolni.

Pásztor Norbert azt is hozzátette, hogy annak ellenére csökkent a kereslet, hogy a füstölt sonka ára nem sokat emelkedett a tavalyihoz képest. Norbert csak 200 forintot emelt a kilós áron. Egy nagyobb sonka több mint öt kilogramm, aminek 4500 forint az ára kilogrammonként. A vásárlók azonban 1,5-2 kilogrammos darabokat vesznek általában. Ilyenkor húsvét közeledtével kelendő a füstöt sonka mellett a csülök és a karaj is, de szalámit és a kolbászt is keresik. A korábbi tapasztalatokkal ellentétben sokan az utolsó pillanatra hagyják a sonka beszerzését, ezért a héten még sok vásárlóra számít.

Pásztor Norbertről megtudtuk, hogy tizenöt éve őstermelő, családi vállalkozásban a szüleivel közösen gazdálkodik. Az állattartás mellett gyümölcstermesztéssel is foglalkoznak. A vármegye több piacán is árul, a félegyházi piacon péntekenként találják meg a vásárlók.

Norbert az is elmondta, családjukban édesanyja készíti a húsvéti sonkát. Általában bográcsban főzi, mert egyszerre többet is készítenek, gondoskodva az egész családról. A sonkával együtt lapockát is főznek. Azt tanácsolja, hogy főzés előtt áztassuk be a sonkát, mert egyébként nagyon sós marad. Fontos, hogy ha megfőtt a sonka, saját levében hagyjuk kihűlni, mert akkor lesz igazán puha.