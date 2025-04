Nem feltétlen éri meg a konyhában robotolni húsvétkor, a finomságokat házhoz is rendelhetjük

A húsvéti ételrendelés mellett szól az az érv is, hogy az éttermek húsvéti ételkínálata gyakran jobb minőségű és változatosabb, mint amit otthon elkészíthetnénk. A szakácsok tapasztalata és kreativitása garantálja, hogy az ételek finomak és látványosak legyenek.

Húsvéti ételrendeléssel stresszmentes lehet az ünnep

Fotó: Shuttertock.com/ Illusztráció

Igazi ínyencségek a húsvéti ételrendelésnél

Kiskunfélegyháza egyik legnépszerűbb étterme, a Sirius Club – mint minden ünnepre –, így húsvétra is külön menüvel készül. Előételnek pirított vajas kalácsot kínálnak tejszínes tormakrémmel, friss zöldségekkel, tojással és füstölt tarjával. A hideg őszibarack krémleves liofilizált málnával és mandulával a felnőtteknek és a gyereknek is egyaránt a kedvence lehet. A főétel baconba göngyölt sertés szűz újhagymás burgonyapürével. A menüsort fehércsokis mascarponés répatorta zárja. Az ünnepi menüt elsősorban helyszíni fogyasztásra ajánlják, de lehetőség van ünnepi tálak rendelésére is.

Hidegtálban gondolkodhatunk

Háromféle hidegtál közül választhatnak a háziasszonyok.

1. A csabai tál tartalmaz sült csabai karajt, fűszeres libamáj szelteket, mozzarellás bazsalikomos paradicsomot, sajt válogatást, aszalt szilvás-tekercset, kaszinótojást, burgonyasalátát és gazdag ízletes díszítéssel. Mindezt személyenként 2450 forintos áron.

2. A csirkés mediterrán tálon csirkemájas sajttekercs, zöldséges csirkerolád, főtt-füstölt tarjaszeletek, mediterrán stefánia (olivabogyós), pikáns krémmel töltött tojás, vörös áfonyás, fetával töltött csirkemell rolád, mexikói saláta és gazdag ízletes díszítés található. Mindez személyenként 1950 forintért.

3. A party tál tartalmaz sült, pikáns mini csirkecombokat, fasírtgolyókat, zöldséges körözöttel töltött sajttekercset, sült csabai karajt, töltött tojást, szalámi mixet, sonkatekercset, franciasalátát és gazdag ízletes díszítést. Mindez 1800 forintos személyenkénti áron.

Bugacon is bőséges tálakat kínálnak

A bugaci Lovas Vendéglő húsvétra kétféle lehetőséget kínál a háziasszonyoknak.

1. A húsvéti hidegtálon tavaszi tekercs, kaszinótojás, füstölt-főtt csülök, csabai töltött karaj, túrókrémmel töltött sonkatekercs és zöldhagymás-tojásos burgonyasaláta található. Mindezt 3100 forintért személyenként.