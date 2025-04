Nem kímélik a pénztárcákat a húsvéti édességek, ennek nyomós oka van

A titkár elmondása szerint a húsvéti édességek árának emelkedését több tényező is befolyásolta: az alapanyagárak – különösen a kakaó és a cukor – jelentősen megdrágultak, de hozzájárultak a költségnövekedéshez a munkabérek és adóterhek emelkedése is. Mindezek miatt a gyártási költségek összességében jóval magasabbak lettek, és bár a cégek egy részét igyekeznek átvállalni, egy ponton túl kénytelenek az árakat is emelni, hogy működőképesek maradjanak.

Drágultak a húsvéti édességek

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Nyomot hagyott az árrésstop

A beszélgetésben szóba került az árrésstop is, amely az édességeket ugyan közvetlenül nem érinti, mégis hatással van a szektorra. Intődi Gábor rámutatott: mivel a kötelező árréskorlátot más alapvető élelmiszerekre vezették be, az ott elveszített nyereséget több kereskedő más termékkategóriákban – például az édességeknél – próbálja pótolni.

Stagnálásra számítanak idén

A húsvéti csokoládépiac tavalyhoz képest nem mutatott látványos növekedést: az előző évben 20-25 százalékkal esett vissza a forgalom, idén viszont inkább stagnálásra számítanak a szövetségnél. A vásárlók egyre tudatosabbak: keresik az akciókat, és sokan a saját márkás termékeket is szívesen választják a nagynevű gyártók édességei mellett.

A csokinyuszik is pisztácia lázban égnek?

Az édességgyártók új ízekkel és különleges textúrákkal próbálják megnyerni a vásárlókat. Bár a pisztácia jelenleg az egyik legnépszerűbb trend, eddig nem vezették be csokinyuszik és csokitojások világába. Ellenben továbbra is kedveltek a citrusos, meggyes, sós karamellás vagy csilis csokoládék. Emellett megjelenhetnek újdonságok textúrában is, például roppanós kekszdarabkákkal dúsított csokik formájában.

Mire figyeljünk vásárláskor?

Ha húsvétra csokoládét választunk, érdemes megnézni az összetevőket – hívta fel a figyelmet Intődi Gábor. Kiemelte: fontos szempont lehet például, hogy a termék mennyi kakaóvajat tartalmaz, mert ez meghatározza a minőséget. Emellett egyre több terméken találhatunk QR-kódot, amely további információkat adhat a csokoládé eredetéről, összetevőiről, sőt, akár promóciókhoz vagy nyereményjátékokhoz is elvezethet.