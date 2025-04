Toplistás bűnözőt keres a rendőrség, kiszámolhatja, mikor ülhet újra autóba

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Írtunk többek között arról, hogy úttörő műtéti technikát alkalmaznak a kórházban, locsolóversekkel készültünk a húsvétra, valamint, hogy toplistás bűnözőt keres a rendőrség.

Húsvéti alkoholfogyasztás veszélyei

Újfajta, úttörő műtéti technikát alkalmaznak a kecskeméti kórházban

Jó hír a kismedencei süllyedésben szenvedő nők számára, hogy a kecskeméti kórházban újfajta műtéti eljárással tudják immár segíteni a gyógyulásukat, a mielőbbi életminőségük javítását.

Ha most elülteti, egész évben lesz szerelemnövénye, a kecskeméti piacon is beszerezheti

Egy hely, ahol még ünnep nap is lehet vásárolni. Ez a kecskeméti piac, mely nagypénteken, nagyszombaton is nyitva tartott, mi több, húsvétvasárnap délig is beszerezhetjük a finomságokat.

Húsvéti alkoholfogyasztás: a pénzbírság mellett a jogsi is ugorhat, de kiszámolhatja, mikor ülhet újra autóba

A húsvéti ünnepek a családi összejövetelek időszakát is jelentik, ahol a locsolkodás mellett az alkoholfogyasztásnak is komoly szerepe van. A húsvéti alkoholfogyasztás azonban, ha valaki vezet, akkor a zéró tolerancia szabályaival ütközik. Egyáltalán, mennyi alkoholt ihatunk és mennyi idő kell, hogy kiürüljön a szervezetünkből, hogy biztonsággal a volán mögé ülhessünk?

Laikusok is életet menthetnek ezzel a készülékkel, adományokból vásárolná meg az egyesület

Hazánkban naponta csaknem hetvenen halnak meg hirtelen szívleállás miatt. Ám, ha időben segítséget kap a beteg, megmenthető az élete. A fülöpjakabiak megelőzve a bajt, szeretnék, ha lenne a falu központjában egy mindenki számára elérhető félautomata defibrillátor. Az eszköz beszerzéséhez adományokat gyűjtenek.

Speciális mentők lepték el a szabadidőközpontot, ezért szálltak vízre

Ellepték a speciális mentők szombaton a kecskeméti szabadidőközpontot. Az egyesület lerántotta a leplet a szombati akcióról.

Szalmonellafertőzés veszélye miatt visszahívták ezt a terméket, ha ilyet vett, semmiképp se egye meg

A Kereskedelem és Fogyasztóvédelem közösségi oldalakra kitett posztján rendkívüli termékvisszahíváson újabb élelmiszer szerepel.