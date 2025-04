A legszigorúbb böjti napon is hódolhatunk a gasztronómiai élvezeteknek, íme néhány húsmentes recept

A nagyböjt utolsó napjai különösen fontosak a keresztény hagyományban, közülük is kiemelkedik nagypéntek, amely Jézus Krisztus kereszthalálának emléknapja. Bár lassan itt a húsvét, nagypénteken még nem szabad húst enni. Nem kell azonban megijedni attól, mivel lakjunk jól a húsvéti sonka főzése előtt. Sőt, még jót is teszünk az egészségünkkel, ha húsmentes húsvéti menüt állítunk össze nagypéntekre.

Húsmentes húsvéti menü: változatos recepteket mutatunk

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Érdemes ilyenkor a magyar konyha klasszikusait is bevetni. Egy finom krumplileves, a különféle húsmentes tészták, például mákos vagy diós tészta, túrós csusza kiváló opció. A rakott zöldségek tejföllel, esetleg sajttal szintén laktatók. Klasszikus böjti ebéd a savanykás bableves vagy egy egyszerű zöldséges rizottó is. Ezek az ételek nemcsak a hagyományokat követik, hanem a mai egészségtudatos táplálkozásba is jól illeszthetők – írja a Mindmegette.

Miért jó, ha néha mellőzöd a húst?

Nem csupán vallási okokból lehet értékes egy-egy húsmentes nap. Táplálkozástudományi szakemberek szerint időnként érdemes tudatosan csökkenteni a húsfogyasztást, hogy könnyebb legyen az emésztés, csökkenjen a szervezet savterhelése, és a növényi alapú fogások révén több rost és vitamin kerüljön a tányérra.

Ráadásul a böjt lehetőséget ad arra is, hogy új ízeket fedezzünk fel, egyszerűbbé tegyük a menüt, és közelebb kerüljünk a természetes, szezonális alapanyagokhoz.

Íme három húsmentes húsvéti menü

A menü

Egyszerű krumplileves

Fejtett bableves csipetkével

Klasszikus túrógombóc fahéjas tejföllel

B menü

Tejszínes medvehagyma-krémleves

Vöröslencse-bolognai

Aranygaluska vaníliasodóval

C menü

Gyors zöldségleves eperlevéllel

Sajtos-fokhagymás brokkoli

Tojáslikőrös amerikai krémes

A húsvéti receptekért kattints a Mindmegette cikkére.