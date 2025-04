Könyvként is tarol a Hunyadi, máris bestseller lett a sorozat forgatókönyve

Az írónak megadatik az írói szabadság

Bán János a műsorban mesélt arról is, mennyire lett kiszínezve a történet, milyen az arány a fikció és a valóság között. A könyvek az ő verzióját mutatják be, ahogyan ő látja ezt a kort. Azért nagyon érdekes, mert a sztori elejéről alig tudunk valamit, Hunyadi fiatalkoráról a történészek ismeretei is hiányosak. Ott nagyobb szerepe van az írói fantáziának, ki kellett tölteni a hiányzó fehér foltokat a későbbiekben. Az a nagy különbség, míg egy történész azt írhatja le és azt mondhatja, amit biztosan tud, addig az írónak megadatik az a szabadság, hogy beleteszi azt, amit nem tudunk biztosan, de az ő képzeletében ez megtörténhetett, így is történhetett. És a lényeg az, hogy felhívja a figyelmet a korszakra, megszerettesse a történelmet.

Több könyvet is ír egyszerre

Bán János, azaz Bán Mór azonban nemcsak a Hunyadi-sorozaton dolgozik még, hiszen még az sem fejeződött be teljesen. Egyszerre több sorozatot ír, a Hunyadi a végéhez közeledik és már készíti elő a Mátyás királyról szóló nagy sorozatot, és tavaly indult el a Hitel Kiadónál a Kastély, ami a Gödöllői kastély 100 évének a sztorija. Ott szerepel Sissi, Erzsébet királyné, Andrássy, Ferenc József. Ez egy gyönyörű romantikus időszak, és nagyon izgalmas része a magyar történelemnek. Van egy Fekete Sereg-sorozata, ami Mátyás hadseregének a különböző sztorijait dolgozza fel, és egy kicsit ifjúsági regény. Mindez mutatja: többféle olvasórétegnek igyekszik minél több információt és élményt nyújtani.

Hozzátette: olvasóként is abban hisz, hogy nagyon nagy szükségünk van ezekre a regényes, színes, nagyon jó történetekre, egyrészt tényleg a mi történelmünk, másrészt meg történetként is nagyon jól működnek.