Fontos változás jön a vonatok és buszok menetrendjében a hosszú hétvégén

A MÁV-csoport a hosszú hétvége miatt erősítéssel készül. Ahol indokolt, több jármű és nagyobb kapacitás áll az utasok rendelkezésére ebben az időszakban. A vasúttársaság arra biztatja az utasokat, hogy elővételben váltsák meg jegyeiket, hiszen ezzel nemcsak saját utazásukat tehetik gördülékenyebbé, hanem a forgalom alakulásához igazodva a MÁV is célzottabban tudja irányítani az erősített járatokat oda, ahol valóban szükség van rájuk – közölte a társaság.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Így alakul a vonatok közlekedési rendje a hosszú hétvége miatt

Április 30-án (kedden) a pénteki,

május 1-jén (szerdán) a szombati,

május 2-án (csütörtökön) és 3-án (pénteken) az ünnepnapi,

május 4-én (szombaton) a vasárnapi,

május 5-től (hétfőtől) pedig a munkanapi menetrend lesz érvényben.

A nagyobb utasforgalmat bonyolító reggeli és délutáni InterCity járatok a szokásosnál több kocsival közlekednek. A helyfoglalások függvényében, a lehetőségekhez mérten az alábbi viszonylatokon is bővített kapacitással indulnak a vonatok:

Nyírség IC (Budapest–Debrecen–Nyíregyháza),

(Budapest–Debrecen–Nyíregyháza), Tokaj IC (Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest),

(Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest), Békés IC (Budapest–Békéscsaba),

(Budapest–Békéscsaba), Napfény IC (Budapest–Cegléd–Szeged),

(Budapest–Cegléd–Szeged), Tópart IC (Budapest–Nagykanizsa),

(Budapest–Nagykanizsa), Balaton IC (Budapest–Keszthely),

(Budapest–Keszthely), Mecsek IC (Budapest–Pécs).

A MÁV lehetőség szerint a forgalom függvényében további kocsikat is forgalomba állít, amennyiben az utaslétszám és a rendelkezésre álló járművek száma ezt lehetővé teszi. Az online jegyvásárlási felületen az utasok azt is nyomon követhetik, hogy mennyire telítettek az egyes feláras vonatok, így választhatnak kevésbé zsúfolt járatot is. Ha valamely InterCity járaton mégsem lenne elérhető ülőhely, akkor érdemes személyvonattal utazni a kívánt útvonalon.

A VOLÁN-járatok menetrendje