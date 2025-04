Kimerülten, szinte alvás nélkül állítottak fel lehengerlő rekordokat a horgászversenyen – galériával

Az eredményhirdetésre összegyűlt horgászokat Csókás István, a Dunapataji Sporthorgász Egyesület elnöke köszöntötte. Az elnök arra kérte a sporttársakat, hogy Bán István emléke előtt egy perc néma csenddel tisztelegjenek.

Az elnök emlékeztetett, hogy a Szelidi- tó és az üdülőfalu egyre növekvő népszerűsége miatt a versenynek egyre nehezebb olyan időpontot találni, ami mások érdekeivel nem ütközik. Csókás István azt is elmondta, maga sem képzelte, hogy az őszi horgászversenyen kifogott több mint 30 mázsa halat túl lehet szárnyalni. Most mégis 40 mázsához közelit a 31 csapat által kifogott halmennyiség. Ez nyilvánvalóan a versenyzők horgásztudását dicséri, amihez persze hozzájárult, hogy a megszokott 70-90 mázsa helyett most 132,5 mázsa hal került a vízbe. Az elnök végül gratulált a szervezők jó munkájához, a versenyzőknek pedig a négynapos férfias helytálláshoz.

A horgászverseny eredményei

A folytatásban Györgye László főszervező először a három szektor legeredményesebb csapatainak az eredményeit ismertette. Az „A”szektorban a Venezia Bt. lett az első a kifogott 360,2 kilogramm hallal. A „B” szektorban az első helyen végzett Big mobidik 271, 43 kilogramm halat emelt a partra, a „C” szektorban a Hoka duó 138,6 kilogrammal lett az első.

A legnagyobb elismerést az abszolút első helyezettnek, a dunapataji Buli Carp Teamnak adták át a kifogott 453,73 kilogramm halért.

A második helyezést, mint ahogy tavaly ősszel is, a kalocsai Vadon csapat kapta a kifogott 333,57 kilogramm uszonyosért. Egyébiránt a legnagyobb amur kifogásáért járó elismerést is ez a csapat kapta. A harmadik helyezettnek kijáró díjat a Baracsi Team csapat tagjai vették át.