Már dolgoznak a munkagépek a Halasi úti felüljárón, hosszú hónapokig korlátozzák a forgalmat – galériával

Tovább építenék a várost

Az államtitkár végül arra kérte a kecskemétieket, ahogy eddig, úgy a jövőben is támogassák őket, hogy a várost tovább tudják építeni. Megjegyezte: látható, hogy az ellenzék, a Tisza Párt milyen állapotban van, semmitől sem riadnak vissza. Nemcsak a mai napon, hanem folyamatosan. Ha az elmúlt egy hét eseményeire visszatekintenek, akkor most már az is látható, hogy nemcsak itthon, hanem külföldön is cirkuszt csinálnak. Mindez kihathat a jövő közlekedés fejlesztésére is, ezért mérlegelni kell, hogy ki az, akik valóban a magyar emberek pártján állnak.