Meggyilkolt gyermekek maradványaira bukkantak Bugac határában, tömegesen végezték ki őket – galériával

A bugaci Aranymonostornál folyó ásatás újabb szenzációs eredményeket hozott – tudtuk meg dr. Rosta Szabolcstól, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójától, a feltárás régészeti vezetőjétől. Elmondta, a napokban hat gyermekáldozat, 14 és 18 év közötti fiatal maradványait találták meg, amely a Homokhátság szakrális, gazdasági és kereskedelmi központja volt egykor. A fiatalok nagy valószínűséggel a mongolok támadásának estek áldozatául 1241 nyarán.

Gyermekáldozatok maradványait találták meg Bugacon

Fotó: Bús Csenger

Az erődített monostorból tartották szemmel a környéket

– Az idei évben egyértelművé vált, amit eddig is gondoltunk, hogy nyílt színi ütközetben foglalták el a mongolok a települést. A mongol katonák tömegesen végezték ki a védtelen nőket és a gyerekeket, utána pedig a megerősített monostorba tették a székhelyüket. Mindez azt is bizonyítja, hogy az elképzelésekkel ellentétben nem érezték annyira biztonságban itt magukat, ezért is húzódtak be ezekbe az erődített monostorokba, ahonnan szemmel tartották a környéket – részletezte a feltárás régészeti vezetője

A gyermekáldozatokat épp csak elkaparták a földbe

Az évekkel ezelőtt feltárt, sorba ültetett vagy guggolva kivégzett gyermekek maradványai is azt sugallták, ami most is beigazolódott, hogy a település teljes elfoglalása történt meg. A pusztítás nyomán szanaszét fekvő holttesteket a fertőzés veszélye miatt épp, hogy csak elkaparták – sorolta Rosta Szabolcs, aki azt is elmondta, hogy az emberi maradványok mellett úgynevezett állatcsont-szőnyeget is találtak. A több ezer állatot a monostorban fogyaszthatták el a tatárok és egyszerűen kidobták a csontokat az árokrendszerbe.

Több ezer állatot is elpusztítottak

A mongol hadtest birtokba vette és be is rendezkedett a monostorban. Ennek egyértelmű nyoma a megtalált állatcsont-szőnyeg is, ami sok ezer állat maradványa. Az archeozoológiai (régészeti állattan) jelentés rámutatott arra, hogy ez egy nagyon különleges dolog, mert fiatal és idős állatok, háziállatok és vadállatok maradványai egyaránt megtalálhatók az árokban, ami azt mutatja, hogy nem egy békeidőben történő mészárszéki feldolgozásról van szó, hanem egy ad hoc jellegű, gyors ellátásról. Gyorsan kellett nagy népességet, ez esetben egy hadsereget etetni – ismertette a feltárás vezetője. Hozzátette, jelenleg 60-70 méteres szakaszt tártak fel az összetett védelmi árokrendszerből, ami a feltételezések szerint akár 500 méteres is lehet. Ezekkel a föld- és fasáncokkal erősítették meg az amúgy is erős monostor és bazilika hatalmas kőépületeit.