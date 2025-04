Néhány óra múlva nagy bajban lesz, aki elfelejtett fizetni a NAV-nak

Mint arról korábban beszámoltunk, március 10-től folyamatosan érkeztek a határozatok a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) a gépjárműadó befizetésére. A határidő április 15-én, azaz kedden éjfélkor lejár. A kormányablakokban kígyóznak a sorok, pedig egyszerűen, otthon s van megoldás a problémára.

Már csak pár óra maradt a gépjárműadó befizetésre

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A gépjárműadó befizetését otthon is eltudjuk végezni

A NAV-Mobil applikáció segítségével néhány koppintással befizethető a gépjárműadó. Az alkalmazás letöltése után szükséges Ügyfélkapu+ vagy DÁP regisztráció is és öthavi részletfizetés is kérhető. A NAV mobilapp használatában egy rövid kisfilm is segít.

Fontos tudni, hogy utalni a NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlájára (10032000-01079160) kell, az utalási közleménybe adószámot vagy adóazonosító jelet kell írni.

A NAV Infóvonala kedden 18 óráig hosszabbított nyitvatartással fogadja azokat a hívásokat, amelyek a gépjárműadóval kapcsolatos kérdésekben érkeznek.

Fontos azonban tudni, hogy a konkrét adóösszegről kizárólag azonosított hívás esetén adható felvilágosítás. A gépjárműadóra vonatkozó határozatban vagy néhány érintéssel a NAV-Mobil alkalmazásban bárki gyorsan ellenőrizheti a fizetendő összeget.

A NAV-Mobil alkalmazás lehetőséget biztosít arra is, hogy a felhasználók részletfizetési kérelmet nyújtsanak be. A rendszer ezeket a kérelmeket automatikusan, emberi beavatkozás nélkül bírálja el, így a jóváhagyott részletfizetés adatai rövid időn belül megjelennek az applikációban.

A gépjárműadó kiszámítására, befizetésére, valamint a különféle mentességekre vonatkozó részletes szabályok megtalálhatók a NAV honlapján, a 95-ös számú információs füzetből.