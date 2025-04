Mentőcsapatok 1 órája

Megrengett a föld Isztambulban, korábban Bács-Kiskun hősei kutattak túlélők után

Szerda kora délután erős földrengés rázta meg Isztambul Silivri kerületének partjait, így a várost és a környező tartományokat is. Két évvel ezelőtt egy sokkal erősebb földrengés pusztított Törökországban. Bács-Kiskun megyei mentőcsapatok is segítették akkor a mentést, a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület most is figyelemmel követi az eseményeket.

A Richter-skála szerinti 6,2-es erősségű földrengés rázta meg Törökország fővárosát, Isztambult. Hosszú ideje ez volt a legerősebb földmozgás Isztambulban. Helyszíni jelentések szerint Isztambulban mintegy 15 másodpercig lehetett érezni a földrengést, amelyet több utórengés követett, köztük egy 5,3-as erősségű is. Két évvel ezelőtt egy sokkal erősebb földrengés pusztított Törökországban. Bács-Kiskun megyei mentőcsapatok is segítették akkor a mentést

Forrás: Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület Hazánkban is érezni lehetett a földrengést A Magyar Nemzet arról írt a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-bejegyzése alapján, hogy az isztambuli földrengést a hazai szeizmológiai állomások is érzékelték. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról tájékoztatott közösségi oldalán, hogy magyar sérültről eddig nincs tudomásuk és folyamatos a kapcsolatfelvétel a konzuli védelemre regisztrált állampolgárokkal. Két évvel ezelőtt Bács-Kiskun vármegyei mentőcsapatok is segítettek Törökország földrengésveszélyes terület, két évvel ezelőtt pusztító rengések követeltek súlyos emberi és anyagi áldozatok. 2023 februárjában hatalmas, 7,8-es erősségű földrengések pusztítottak Délkelet-Törökország és Szíria északi részén. Több tízezren haltak meg a természeti katasztrófa következtében és rengetegen váltak földönfutóvá. A magyarországi (köztük több Bács-Kiskun vármegyei) mentőcsapatok az elsők között ajánlották fel segítségüket és indultak el segíteni a mentést, illetve a túlélők utáni kutatást. A Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület tagja, Riczu Norbert a baon.hu-nak részletesen mesélt két évvel ezelőtt a mentés során átélt megrázó élményeiről. – Sejtettük, hogy hová megyünk, ám a szemünk elé táruló látvány minden képzeletünket felülmúlta - fogalmazott. Az egyesület friss Facebook-bejegyzésében utalt is a 2023-as pusztításra, mint írták, bíznak benne, a szerdai kisebb pusztítást végzett, de figyelemmel kísérik az eseményeket. Hazánkban sem árt felkészülni a nagyobb rengésekre Legutóbb a mianmari pusztító erejű földrengés kapcsán elevenítettük fel, hazánkban legutóbb mikor észlelhettünk rengéseket. Bár a magyarországi földrengések jellemzően mérsékeltek, nem zárható ki a nagyobb, akár 6-6,3 magnitúdós rengés sem, ami már közelít a szerdai isztambuli erősséghez.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!