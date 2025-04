Néhány óra alatt kizöldült a focipálya, hamarosan birtokba vehetik – galériával

Az élőfüves sportpályák építése terén, a fenntartók leginkább a gazdaságosan üzemeltethető pályákat részesítik előnyben. A tapasztalatok szerint fenntarthatóbb a focipálya, ha a gyepszőnyeget fektetéssel készítik elő, nem vetett technológiával. Ezt a módszert választotta a pirtói önkormányzat is a falu új sportpályája építése során, amely az 53-as főút közelében kapott helyet.

Új, élőfüves focipálya épült pályázati forrásból Pirtón

Fotó: Pozsgai Ákos

Így történhetett meg, hogy az előkészített terepen néhány óra alatt zöldült ki az új focipálya, ami 900 négyzetméter alapterületű és egy 200 méteres futókör is épült köré – mondta el hírportálunknak Nagy Ferenc polgármester.

Beszámolt arról is, hogy az új focipálya 35 millió forintból valósult meg, az építkezésre a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP Plusz) forrásból nyert támogatást a falu. Ebben az összegben már benne volt a pályázatírás, a közbeszerzés és a kivitelezés költsége is.

Fitneszparkot is kialakítanak a focipálya mellett

A gyepszőnyeget a napokban terítették le, a sportpályán kívüli terület zöldítése is az elkövetkezendő napokban megkezdődik. Az önkormányzat a sportpálya környezetében egy fitneszpark kialakítását is tervezi, ami ugyan be lesz kerítve, de bárki ingyen használhatja majd.