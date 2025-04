Fertőzés 2 órája

Egy simogatás is elég lehet, emberre is halálos fertőzést terjeszthetnek az állatok

Egyre nagyobb figyelmet kap egy súlyos betegség, amely hazánkban is terjed, és nemcsak az állatokra, hanem az emberekre is veszélyt jelenthet – figyelmeztetett az ATV műsorában dr. Kardics Kinga, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Infektológiai Osztályának szakorvosa. A fertőzést elsősorban vadon élő állatok, például aranysakálok és rókák, de akár kutyák is terjeszthetik.

Aggasztó esetszám növekedés miatt került a figyelem középpontjába az echinococcosis fertőzés. Az esetek száma emelkedést mutat: míg 2020-ban hazánkban csak 4 beteget regisztráltak, 2023-ra ez a szám 19-re nőtt. Európa-szerte is hasonló tendencia látható: 2020-ban 574, míg 2023-ban már 929 esetet jegyeztek fel. Hazánkban is terjed egy nagyon súlyos fertőzés

Fotó: shutterstock.com / illusztráció Könnyen megvan a baj A Mandiner cikke szerint dr. Kardics Kinga hangsúlyozta, hogy a fertőzés könnyen átadható: elég, ha például egy fertőzött kutya megnyalja a kezünket, majd kézmosás nélkül eszünk valamit. A kórokozó a szervezetbe jutva cisztákat képezhet a májban, tüdőben, lépben, sőt akár az agyban vagy a csontokban is. Évekig tünetmentes lehet a fertőzés Az echinococcosis különösen alattomos, mert az emberi szervezetben akár éveken át tünetmentesen lappanghat. A ciszták növekedése gyakran csak egy véletlenül végzett képalkotó vizsgálat során derül ki. Ha viszont tüneteket okoznak, azok a ciszták méretétől és helyétől függően lehetnek akár igen súlyosak is – például hasi fájdalmat, sárgaságot, köhögést vagy véres köpetet válthatnak ki. A féregtelenítés elengedhetetlen A diagnózist követően a kezelést műtéti beavatkozás és gyógyszeres terápia kombinációjával végzik. A szakértők kiemelik, hogy a megelőzés kulcsfontosságú: rendszeresen féregteleníteni kell a háziállatokat, és fontos az alapvető higiéniai szabályok betartása az állatokkal való érintkezés után. Miközben a zoonózisok – tehát az állatról emberre, illetve emberről állatra terjedő betegségek – száma világszerte nő, ma már több mint 200 ilyen fertőzést ismerünk. A házi kedvencek gazdái azonban megnyugodhatnak: megfelelő gondozás mellett a kutyák és macskák nem jelentenek kiemelt kockázatot.

