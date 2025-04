Méltó körülmények között búcsúzhatnak elhunyt szeretteiktől a félegyháziak – galériával

Néhány éve megújult az Alsótemető ravatalozója, és régi igénye volt már a félegyháziaknak a Felsőtemető kegyeleti helyszínének megújítása is. Az elmúlt hónapokban a kivitelező Előszer Kft. szakemberei azon dolgoztak, hogy méltó ravatalozót valósítsanak meg a Felsőtemetőben is.

A Felsőtemető ravatalozója is megújult Kiskunfélegyházán

Fotó: Vajda Piroska

Az új komplexum átadásán Csányi József polgármester elmondta, a város olyan anyagi helyzetben van, hogy saját forrásból tudta finanszírozni a felújítást. Hozzátette, az önkormányzat számtalan olyan örökséget (utat, járdát, épületet) kapott elődeitől, ami felújításra szorul. Az elmúlt 10 év azonban nagyon eredményes volt, hiszen több közterület és út újulhatott meg. Új óvoda, bölcsőde, járdák, utak, parkolók épültek. Most jutott el a város addig, hogy a Felsőtemetőben is fejlesztéseket hajthat végre. A ravatalozó épületének teljes felújítása, korszerűsítése mellett a környezet is megújult, valamint a bevezető utat is újjáépítették – sorolta a polgármester.

A városvezető köszöntője után Hajagos Gyula plébános szentelte meg az új épületet, majd Hatvani Zsófia református lelkész, valamint a baptista gyülekezet részéről Andrási Lóránd presbiter áldotta meg a megújult létesítményt.