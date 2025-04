Gyermekként nem volt könnyű élete, ma viszont már ő az év rendőre

Pintér Sándor belügyminiszter kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a rendőrség napja alkalmából „az év rendőre” miniszteri díjat adományozta Határrendészeti kategóriában Máté Alex Lóránd rendőr törzsőrmesternek. A fiatal tiszthelyettes 2016. szeptembere óta dolgozik rendőrként. Gyerekként nevelőszülőknél nőtt fel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Korán megtapasztalta, hogy milyen fontos a biztonság és a segítségnyújtás. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy a rendőri hivatást választotta. Pályafutását az Érdi Rendőrkapitányságon kezdte járőrként. Tanulmányai során ismerkedett meg feleségével, aki ekkor már a Kelebiai határrendészeti Kirendeltség állományában szolgált, így nem volt kérdés számára, hogy áthelyezési kérelmet nyújtson be, hogy a magánéletben és szakmai téren is együtt tudják építeni a jövőjüket.

Év rendőre díjat kapott Máté Alex Lóránd

Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

Hamis okmányokat és lopott járműveket szűrt ki

– Útlevél-kezelőként fontos a gyors, pontos, emberséges ügyintézés. Büszke vagyok arra, hogy munkámmal hozzájárulok a hatékony határvédelemhez és határátléptetéshez – mondta a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság róla készített videójában a rendőr törzsőrmester, akinek több alkalommal sikerült személycserét felfednie a határon, hamis okmányokat és lopott gépjárműveket kiszűrni.

– Munkánk során sokszor kerülünk stresszes, megterhelő helyzetbe, de a család támogatása mindig segít túljutni ezeken a nehézségeken. Úgy gondolom, hogy valódi felelősséggel járó munkakör ez, amellyel nap mint nap hozzájárulhatok az ország biztonságához és a határellenőrzés hatékonyságához – mesélt munkájáról Máté Alex Lóránd, aki a szabadidejét a legszívesebben a feleségével és három éves kisfiúkkal tölti, aki, mint elárulta, éppen április 24-én a rendőrség napján született.

Kilenc év után is a rendőri hivatást választaná

A legnagyobb sikernek a munkájában azt tartja, ha valaki másik ember okmányával próbál meg átlépni a határátkelőn és ezt sikerül megakadályozni.

– Ilyenkor nagy szükség van arra a rutinra, amivel az ilyen cselekményeket ki lehet szűrni. Amióta idekerültem, rendkívül sokat tanultam a tapasztalt kollégáktól, amiért rendkívül hálás vagyok nekik – mondta a rendőr zászlós, aki azt is elárulta, ha most kellene szakmát választania, biztos benne, hogy újra a rendőri hivatást választaná.