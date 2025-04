Helyszínelés közben gázolták el az év rendőrét

Szent György-nap a magyar rendőrség napja, ebből az alkalomból miniszteri kitüntetéseket és parancsnoki elismeréseket adtak át. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a rendőrség napja alkalmából „az év rendőre” miniszteri díjat adományozta Közlekedésrendészeti kategóriában Hagymási-Lakatos Lilla rendőr zászlós részére. Tizenhat éve szolgál a rendőrségnél, 2009-ben kezdte a pályafutását Budapesten, a III. kerületi Rendőrkapitányságon. A Kalocsai Rendőrkapitányságon 2010 márciusa óta teljesít szolgálatot, rövid ideig járőr volt, ezt követően balesethelyszínelő és vizsgáló lett.

Az év rendőre: helyszínelés közben gázolták el Hagymási-Lakatos Lilla rendőrnőt

Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

Részeg sofőr gázolta el Hagymási-Lakatos Lilla rendőrnőt

– A munkámat azért szeretem, mert lehet segíteni másokat. Minden alkalommal más és más szituációba sodor az élet, amit ki kell bogozni, fel kell göngyölíteni, ami változatossá teszi a munkát – mondta el a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán közzétett videóban Hagymási-Lakatos Lilla. A rendőr zászlós kitért arra is, hogy a rendőri szakma tartogat időnkét veszélyeket, így volt ez akkor is, amikor egy alkalommal baleseti helyszínelés közben ütötte el egy részeg sofőr és elsodorta a rendőrautót is. A balesetből felépülve később tovább folytatta a munkáját.

Az év rendőre gyermekei óvodájában is oktatott

– A balesetmegelőzést nagyon fontosnak tartom, ennek érdekében több alkalommal saját gyerekeim óvodájába jártam kisebb korban megtanítani a gyerekeket arra, hogy hogyan lehet közlekedni, milyen szabályokat kell nekik már óvodás korban is betartani. Minden helyszín tartogat újdonságokat, különféle megoldandó problémákat, és ezt szeretem a legjobban a helyszínelő szakmában – osztotta meg munkájáról a rendőrnő, aki két gyönyörű gyermek boldog anyukája is.

Biztos családi háttér

Ahhoz, hogy a munkáját el tudja végezni, a legnagyobb segítséget a családja nyújtja a számára, a férje, szülei, anyósa és a két örökmozgó kisfia, akik mindig tartogatnak újdonságot és kihívásokkal teli napokat a számára – árulta el. A családban nemcsak Lilla választotta a rendőri hivatást, a húga, Lakatos Adrienn is rendőrként dolgozik, ő a nagymarosi vízirendészeti őrsparancsnok. Lakatos Adrienn neve onnan lehet ismerős az olvasóknak, hogy néhány éve Budapesten egy, a Dunába esett férfi életét mentette meg, róla korábban itt írtunk.