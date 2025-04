A város jövőjének egyik alappillérévé válhat a szakmai közösség, fellendítenék a turizmust is

Az értéktár bizottság új elnöke, Petike Norbert köszöntőjében úgy fogalmazott, az ülésük nemcsak egy naptári esemény, hanem egy új szakmai ciklus kezdete is. Továbbra is ápolják a meglévő értékeiket, de külön figyelmet fordítanak arra is, hogy minél több bajai polgárt – diákokat, civil közösségeket, intézményeket – bevonjanak ebbe a közös értékteremtő munkába. Az elnök kiemelte: az értékteremtés mellett értékmegőrző programok és rendezvények is szerepelnek az idei tervek között. A cél nem csupán a múlt megőrzése, hanem új értékek létrehozása is, olyanoké, amelyek erősítik Baja városának ismertségét vármegyei és országos szinten egyaránt.

Értéktár bizottság segíti a turisztika fellendítését

Fotó: Márton Anna

Az értéktár bizottság szakmai közösség a városért

Petike Norbert örömét fejezte ki, hogy egy rendkívül elkötelezett és szakmailag elismert csapattal dolgozhat együtt a bizottságban. Mint fogalmazott: külön öröm számára, hogy olyan elismert személyiségekkel dolgozhat együtt, akik mindannyian sokat tettek már Baja közösségéért és értékeiért.

A bizottság tagjai:

• Kovács Zita, a helyi kulturális élet meghatározó alakja, aki számos bajai kezdeményezés aktív szervezője volt.

• Kristó Luca, közösségépítőként kiemelkedő munkát végez, különösen a fiatalokat megszólító programok terén.

• Dr. Mayer János, történész, várostörténeti kutató, akinek tudományos tevékenysége hozzájárult Baja múltjának mélyebb megismeréséhez.

• Dr. Keve Gábor, a helyi természeti értékek elkötelezett védelmezője és népszerűsítője immár évtizedek óta.

Minden bajai érték számít

A bizottság célja, hogy minden bajai érték – legyen az épített örökség, hagyomány, szellemi kincs, helyi különlegesség vagy természeti szépség – méltó helyet kapjon a helyi értéktárban.

– Ezzel nemcsak dokumentáljuk, hanem meg is őrizzük azt, amit mi, bajainak vallunk, és amit büszkén továbbadhatunk a következő generációknak – hangsúlyozta az elnök.

A munkával nemcsak a helyi identitást erősítik, hanem hozzájárulnak Baja turisztikai vonzerejének növeléséhez is. Az értéktár így válik nemcsak kulturális kincsestárrá, hanem a város jövőjének is egyik alappillérévé.