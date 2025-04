Nem engedi el a város a kóbor kutyák mancsát, új korszak kezdődik a telepen – galériával, videóval

A város által fenntartott ebrendészeti telep 2016 óta működik jelenleg is telt házzal. Csak 2024-ben 40 kóbor kutyát fogtak be, és 36 eb gazdára is talált közülük. A Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kínált pályázati lehetőséget, ezen eredményesen szerepelt a bácsalmási önkormányzat, 15 millió forintot nyert az ebrendészeti telepének felújítására, bővítésére és fejlesztésére, számolt be Németh Balázs polgármester.

Bővítik a férőhelyek számát a bácsalmási ebrendészeti telepen

Fotó: Pozsgai Ákos

Tizenöt kennellel fogják bővíteni a férőhelyek számát, az újonnan vásárolt kutyaházakkal együtt. Ezek között lesznek karanténként kialakított kennelek is, illetve tervezik egy kutyafuttató kialakítását is. Befogó és szállító ketreceket is vásároltak az elnyert pályázati forrásból, valamint az ebrendészeti feladatok ellátásához szállító járművet is vásárolnak. A beruházás és a bővítés már elkezdődött és várhatóan április végére el is készülnek vele.

Az alapítvány 14 ebrendészeti telep fejlesztését támogatja

A Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány országszerte 14 ebrendészeti telep fejlesztését támogatja ebben a körben több mint 250 millió forinttal. A meghirdetett pályázat célja, hogy elősegítse az állatbarát szemlélet érvényesülését az intézményekben, segítse azok bővítését és olyan férőhelyeket hozzon létre országszerte, ahová különböző eljárások során lefoglalt, elkobzott állatok elhelyezhetőek.

Az alapítvány nemcsak előírja a feltételek betartását a támogatási szerződésben, hanem azok ellenőrzését is tervezi, ezzel segítve a jogszerű és állatbarát működtetést. A feltételek között szerepel, hogy a hosszú távú eredmények érdekében a támogatott telepek vállalják, hogy hosszútávú, több pontból álló akciótervet dolgoznak ki és hajtanak végre a kóbor állatállomány megelőzésére, valamint a felelős állattartás népszerűsítésére. Az akciótervet a beszámolóval együtt benyújtják az alapítványnak. A feltételek között szerepel, hogy lehetőség szerint működjenek együtt állatvédő szervezettel és az ebrendészeti tevékenységet pedig terjesszék ki új településekre is.