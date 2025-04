Tényleg véget érhet a benzines autók gyártása? A szakember válaszol

Vajon megszűnik-e a benzines és dízeles autók gyártása? Fennállnak-e azok a feltételek, amelyek a tisztán elektromos autókra történő átállást jelenthetik? A soltvadkerti Autócent Kft. tulajdonosa több mint három évtizede forgalmaz új – Suzuki, Volkswagen, Škoda – autókat és használt járműveket. Jól ismeri a vásárlók szándékait, a hazai autópiaci helyzetet, illetve az európai piaci tendenciákat is. Az ügyvezető úgy fogalmazott, hogy előbb vagy utóbb megtörténik majd az átállás, de nem valószínű, hogy 10 év múlva.

Az EU célkitűzése szerint 2035-től fokozatosan eltűnnek a benzines és dízeles autók a piacról

A benzines és dízeles autókról való átállás a vártnál lassabban halad

– Az átállás nem megy olyan gyorsan, ahogy azt sokan megálmodták. Nem olyan ütemben váltják le az emberek elektromos járművekre az autóikat, mint ahogy azt eltervezték az ötletgazdák. Az említett tíz év nagyon kevés az átállásra. Meg kell nézni, hogy milyen arányban emelkedik az elektromos autók értékesítése – mondta Kévés Ferenc.

Tavaly 4,1 millió személyautó volt forgalomban Magyarországon. Ebből 70 ezer tisztán elektromos autó.

Ez jelenleg azt mutatja, hogy a 2035-ös álomdátum nem reális. Ennek részben az az oka, hogy ma még drágább az elektromos autó, mint a belsőégésű jármű, annak ellenére, hogy az előzőknek csökken az ára. A töltőhálózat sem megfelelő, nem sikerült olyan gyorsan kiépíteni, mint ahogy tervezték, így nagy jelentősége van az elektromos autók hatótávolságának is. Az állami támogatások természetesen növelték a keresletet és az érdeklődök számát, de a tavalyi évben még mindig magasan a belsőégésű motoros autókból adtak el a legtöbbet a hazai kereskedésekben. Így volt ez Soltvadkerten is. Az elmúlt évben nem érte el a 10 százalékot a „konnektorról” tölthető, tehát plug-in hibrid és elektromos autók eladása, az idei évre az a cél, hogy ezt a nagyságrendet elérjük, vagy akár meg is haladjuk.

A plug-in hibrid autók vásárlóközönsége

Korábban a cégek nagyon kedvelték, de a megszűnő kedvezmények, mint a cégautóadó-mentesség miatt mára megcsappant az érdeklődés. A jelenleg gyártott plug-in hibrid modellek már körülbelül 100 kilométert tudnak menni tisztán elektromos meghajtással, ezért kiváló választás bárki részére. A klasszikus villanyautók esetében pedig az a kérdés, hogy mekkora távolságot képes az utazó megtenni. Nyáron a közlekedési szabályokat szigorúan betartva ez akár 600 kilométer is lehet. Télen azonban ez jóval kisebb távolság.

Kévés Ferenc érzése szerint, a fentebb említett átállás egyszer megtörténik, de álláspontja szerint ez nem tíz év múlva lesz.

Az pedig, hogy az utakon csak elektromos autók közlekedjenek, a távolabbi jövő zenéje. Ráadásul az is kérdés, hogy csak elektromos meghajtásúak lesznek-e az autók, mivel egyéb alternatív energia felhasználás is létezik már, így például hidrogén vagy akár biodízel. Attól viszont nem tart, hogy a benzinnel vagy gázolajjal közlekedő autók használatát betiltanák 2035-től.