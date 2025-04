Csizmadia Norbert: Van jövőképünk és hosszú távban gondolkodunk

Egyre többen választják a Neumann János Egyetemet

Fotó: Beküldött fotó

– Nagyon büszkék vagyunk arra, is, hogy a diákjaink által épített fenntartható járműveink, mint a napelemes autók, az elektromos motor, valamint a hidrogén és napelemmel készült járműveink a világ elismerését vívták ki – fogalmazott Csizmadia Norbert. Kiemelte, hogy 2023. decemberében egyetlen európai egyetemként vettek részt az Egyesült Arab Emirátusokban a dubai COP28 globális klímacsúcson. Itt saját fejlesztésű járművel jelentek meg, ugyanis a bemutatott Neumann H2 hidrogén és napelemes járművet az egyetem diákjai tervezték és alkották meg. A tanszékek mellett működő tudásközpontok jöttek létre, valamint vonzó és új ösztöndíjakat hoztak létre a hallgatók részére.

Emellett az infrastrukturális fejlesztések is megvalósulnak, többek között a CAMPUS II. beruházás, mely 600 fős kollégiumot és egy, a nemzetközi cégek fogadására is alkalmas innovációs központot foglal magába. Jövőre befejeződik a CAMPUS második ütemének beruházása, amely további új együttműködési távlatokat nyit az egyetem előtt és elősegíti, hogy a duális képzésben résztvevő hallgatók egy helyen tanuljanak és dolgozzanak. Csizmadia Norbert az egyetem által elért eredmények között említette a Neumann Innovációs és Tudáspark üzleti tervének megalkotását is, a Science Park pályázat elkészítését és benyújtását az ágazatirányító részére.

Az infrastrukturális fejlesztések is megvalósulnak

Fotó: Beküldött fotó

Megalapozott döntés

A Neumann János Egyetemért Alapítvány minden, az ÁSZ-nak adott válaszában kiemeli, hogy a befektetési döntés megalapozásához kapcsolódóan volt szakértői jelentés, melyet a vizsgálat során dokumentumokkal is igazolt – mondta Csizmadia Norbert azzal kapcsolatban, hogy az ÁSZ egyik kifogása az volt, hogy az egyetem nem kérte ki külső szakértő véleményét. Az alapítvány elnöke jelezte, hogy 2021-től a mai napig az Optima Zrt. minden évben megfizette az aktuális kamatot.