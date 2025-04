Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a bringabarát közlekedésre

A kerékpáros közösség idén tavasszal is mozgásba lendül: április 26-án, szombaton délután 15 órakor indul útjára a Critical Mass tavaszi tekerése Baja belvárosából. A „Critical Mass” – vagyis kritikus tömeg – egy nemzetközi mozgalom, amely 1992-ben indult San Franciscóból. A cél akkor is, és most is ugyanaz: felhívni a figyelmet a kerékpáros közlekedés fontosságára, és arra, hogy a városoknak biztonságos, bringabarát tereket kell biztosítaniuk azoknak, akik két keréken szeretnék megközelíteni céljaikat. Baján idén tavasszal a szervezők – a Bringázz Baja! amatőr sportközösség és a Bajai Városvédő és -szépítő Egyesület – különösen fontos üzenetekkel készülnek.

Critical Mass: tavaszi tekerésre várják a bringásokat

Fotó: Márton Anna / archív-felvétel

Figyelem a kerékpárosokra és az utakra

Lencsés Péter szervező elmondta: az útvonal idén érinti a Vonatkert körüli utcákat is, ahol a közlekedés kerékpárral jelenleg nehézkes. A felvonulás nemcsak látványos közösségi esemény, hanem szelíd figyelemfelhívás is: ezek az utcák – és más hasonló helyszínek – jobban megérdemelnék a kerékpárbarát kialakítást.

– Nagyon sok gyerek járna biciklivel iskolába, ha lenne rá lehetőségük – emelte ki Lencsés Péter. Példaként említette a Bajai SZC Türr István Technikum környékét, ahol jelenleg nem vezet végig kerékpárút, holott az intézmény előtti sportpályát már parkolóvá alakították. Egy bringaút kialakítása a diákok biztonságos közlekedését szolgálná, és a forgalmat is csökkentené.

A bicikli városi hős lehet

Baján már most is rengetegen kerékpároznak, és ahogy megérkezik a jó idő, még többen pattannak nyeregbe. A Critical Mass nemcsak ünneplése a kerékpáros életformának, hanem remek lehetőség arra is, hogy mindenki érezze: biciklizni jó, sőt, jobb közérzetet, több mozgást és tisztább levegőt is hoz a városi hétköznapokba.

Tekerés almával a célban

A közel 10,5 kilométeres útvonalat körülbelül egy óra alatt lehet kényelmes tempóban letekerni, így kisebbek, idősebbek vagy akár kezdő bringások is bátran csatlakozhatnak. A tekerés után visszaérve a Tóth Kálmán térre, a résztvevőket friss almával várják a Bajai Szent Rókus Kórház EFI Irodájának munkatársai, egy kis egészséges energiabomba a jól megérdemelt gurulás végén. A rendezvény biztonságos lebonyolítását támogatja a Bajai Polgárőr Egyesület és a Bajai Rendőrkapitányság is, így minden adott egy vidám, biztonságos, közösségépítő tekeréshez.