Több mint 80 éves szakácskönyv alapján készült a hadi rakott káposzta és a gyümölcsös papsapka – galériával

Tizenhatodik alkalommal rendezték meg szombaton a Civil Kulturális napot Jászszentlászlón. Az esemény keretében bemutatkoznak a helyi és környékbeli kulturális csoportok, óvodások, iskolások, zeneiskolások és néptáncosok. A Civil Kulturális Nap keretében a falualapítókra is emlékeztek. Az eseményre minden évben meghívják az alapító jász települések – Jászjákóhalma, Jászdózsa, Mihálytelek és Felsőszentgyörgy – delegációit is.

Fotó: Vajda Piroska

Hogyan éltek Jászszentlászlón a II. világháború alatt?

A rendezvényének minden évben egy helytörténeti kiállítás az egyik fő programja, amit Helytörténeti és Faluvédő Egyesület rendez meg a közösségi házban. A helytörténeti kiállítások mindig egy kiemelkedő történelmi eseményhez kapcsolódnak. Idén Arcok a front mögött című kiállításukkal a 80 éve véget ért II. világháború háttér történéseit mutatják be – tudtuk meg Mészáros Lászlótól, az egyesület elnökétől.

– Mi nem harcot akartuk bemutatni, hanem azt, hogyan élték meg a háborút és annak következményeit a helybeliek. Kutatásaink alapját a helyi katolikus templom historia domusa adta, ami szinte napra pontosan írja le az eseményeket, azt a sok tragédiát, ami akkor történt. A kiállítással az értelmetlenül megölt civil áldozatoknak is szerettünk volna emléket állítani – mondta le az egyesületi elnök.

A kiállítás részletesen bemutatja, hogyan élték a hétköznapjaikat akkoriban az emberek. Korhű bútorokkal rendeztük be a kiállítóteret, úgy ahogy az akkori otthonok konyhái, szobái kinéztek. Ezeket a bútorokat egy tősgyökeres jászszentlászlói családtól kaptuk. A kiállítási anyag többsége a helytörténeti egyesület tulajdona, de a kiskunmajsai Konecsni György Helytörténeti Gyűjteményből is több tárgyat kaptunk – tette hozzá Mészáros László.

Hadi ételeket is kóstolhattak a Civil Kulturális Napon

– Korabeli dokumentumok: hirdetmények, behívóparancsok, tábori levelező lapok, újságok, segítségével is szemléltetjük az akkori időszakot. Azt, hogyan gazdálkodtak és azt is, hogyan táplálkoztak akkoriban az emberek. Egy 1942-ből származó Ízletes hadi ételek – ötletek aranytanácsok című szakácskönyv alapján a nyugdíjas klub hölgy tagjai korabeli hadi ételeket is készítettek, amiket bárki megkóstolhatott. Készítettek például hamis mézes süteményt, vacsora szendvicset, hadi krémsajtot, hadi rakott káposztát, hamis túrós gombócot és gyümölcsös papsapkát is. A legtöbb étel akkoriban hús nélkül készült, hiszen a húst a hadsereg kapta meg. Az I. világháborúhoz képes itt már nem ínségételekről beszélünk, sokkal ízletesebb ételeket készítettek, amiben különböző módokon próbálták helyettesíteni az egyes hozzávalókat. Például kölessel a rizst, vagy égetett cukorral a mézt – sorolta az elnök.