Szigorúan őrzik az ősi birtok állatait, borzalmas anyagi károkat okoz a járvány

A beszélgetésből kiderült, hogy a lovakat nem veszélyezteti a ragadós száj- és körömfájás. Ez a betegség kifejezetten a párosujjú patás állatokat érinti, így a szürkemarhákra és birkákra jelent veszélyt – nyilatkozta Ladányi Kovács Zoltán. Hozzátette, ez egy rendkívül fertőző betegség, ezért is hívják ragadósnak. Mivel nagyon könnyen terjed a Bugaci Ménesnél is fokozott előírásokat vezettek be.

Karanténba helyezték a párosujjú patásokat, de a bugaci ménesbirtok április 5-től várja az látogatókat

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Karanténba helyezték a párosujjú patásokat

Az egyik legfontosabb teendő az izoláció volt, vagyis karanténba helyezték a párosujjú patásokat. Így most jelenleg a szürke gulya és a racka nyáj nem látogatható. Külön telephelyre szállították őket, ahol szigorúan őrzik az állatokat.

Ugyanakkor Ladányi Kovács Zoltán azt is megemlítette, hogy mindenki csak azokról a károkról beszél, ami az állatok leöléséből származik. Arról viszont nem esik szó, hogy több százezer forintba kerül az állatok etetése, hiszen nem szabad legeltetni és az őrzés is sokba kerül.

A járványhelyzet ellenére április 5-én megnyitott a Bugaci Ménesbirtok, ahol állati jó rendezvényekkel kezdték a szezont. A betegség okán a látogatókra azonban nem vonatkoznak extra szabályok, így bátran lehet túrázni és sétálni a pusztán.

Ladányi Kovács Zoltán arról is beszélt, hogy mivel a gasztronómia mellett az állattenyésztés a másik fő profiljuk a kutyásokat is szeretettel fogadják. Kutyabarát helyszínként az első programjuk egy agárverseny volt. De tartottak egy tenyészszemlét is, hiszen a Bugaci Ménes őshonos fajtákat tart, mint például a szürkemarha, a racka birka, vagy a kisbéri félvér ló. A legközelebbi programjuk április 19-én, szombaton kutyakiállítás lesz, ahol a magyar nemzeti fajták sorakoznak fel. Így az erdélyi kopó, a rövid szőrű magyar vizsla, a drótszőrű magyar vizsla, a puli, a pumi, a mudi, a komondor, a kuvasz és a magyar agár kutyák szemléje lesz. A vendégeket finom falatokkal is várják. Lesz szürkemarha gulyás, racka birka pörkölt, mangalica malacsült és nyárson sült csirke.