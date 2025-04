Ballagás után majális, a virsli és a sör nem olcsó, de legalább féláron fagyizhatunk

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Írtunk többek között arról, hogy hol fagyizhatunk féláron, megírtuk, hogy az időjárás is készül a majálisra, betört 85 éves szomszédjához egy tiszakécskei férfi, illetve videót is készítettünk Kecskeméten, a bányais ballagáson.

A héten minden középiskola búcsúzik a végzősöktől és a végzősök az iskolától. Szerda délelőtt tartották a bányais ballagást Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

Nem ússzuk meg olcsón a majálist 2025-ben: így alakul a sör és a virsli ára a munka ünnepén

Ki a majálison, ki otthon tölti május elsejét. Sokan már tervezik is a hagyományos menüt: sör, sör, még több sör és virsli. De mennyibe fáj idén?

Méltán büszke lehet Kecskemét, táncosai szinte minden létező díjat bezsebeltek

Taroltak a tánctehetségek. A kecskeméti Grapevine Tánciskola egy lépéssel közelebb került a világbajnoksághoz. A Magyar Divat-és Sporttánc Szövetség Békéscsabán megrendezett pontszerző versenyén a növendékei nagyszerű eredményeket értek el. És ez még csak a kezdet volt.

Az időjárás is készül a majálisra, már azt is tudjuk, mivel

A tavasz második felére fordultunk, ami jó hír a meleget szeretők számára, ugyanis már úton vagyunk a nyár felé. A jó időnek és a napsütésnek most is örülhetünk, de vajon a majális időjárása is ilyen lesz? Ország Ferenc kecskeméti meteorológust kérdeztük.

Újabb helyszínek, ahol féláron fagyizhatunk

Közeleg a fagyikedvelők nagy napja. Május 8. a magyar fagylalt napja, amikor is fagyi féláron kapható. Egyre több fagyizó és cukrászda csatlakozik az országos kezdeményezéshez, ahol legalább négy ízt kínálnak 50 százalék kedvezménnyel.

Éjszaka tört be idős szomszédjához, unokája rohant a nagymama segítségére

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy tiszakécskei férfi ellen, aki éjjel, kapucniban betört 85 éves szomszédjához. Az asszony felismerte a férfit, és volt annyi lélekjelenléte, hogy a szomszédban lakó unokáját riassza.

Hazánk egyik legnagyobb vasútfejlesztési beruházására készül a kormány

Ukrajna uniós csatlakozása veszélybe sodorja hazánk elmúlt évtizedeinek eredményeit. Nagykőrös a rendszerváltás egyik nyertese. Többek között ezekről beszélt Lázár János a Nagykőrösön tartott Lázárinfón kedden – írja az MTI.