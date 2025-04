Új korszak kapujában a kecskeméti stúdió, forradalmi változások jöhetnek a rajzfilmekben

A beszélgetés apropóját az adta, hogy Mikulás Ferenc március 15-én Kossuth-díjat vehetett át, ami a magyar művészeti élet egyik legrangosabb kitüntetése. Mikulás Ferenc hálás szívvel beszélt az elismerésről, de rögtön hozzátette, hogy ez nem csak az ő érdeme. Köszönetet mondott kollégáinak, hiszen 53 éve dolgoznak együtt egy csapatként, ez közös siker. Az alkotás varázsa abban rejlik, hogy szeretik, amit csinálnak – mondta a stúdióvezető. A Kecskeméti Rajzfilmstúdió hosszú évtizedek óta meghatározó szereplője a magyar animációs életnek, olyan klasszikusokat készítettek, mint a Magyar népmesék, a Mesék Mátyás királyról vagy épp a Vízipók-csodapók.

Animáció minden korosztálynak – jön a jubileumi KAFF

Fotó: Bús Csaba/arhív-felvétel

A rádióműsorban szó esett arról is, hogy vajon készült-e már animációs film Kossuth Lajosról. Mikulás Ferenc elmondta, hogy egyelőre még nem, de nem kizárt, hogy a közeljövőben pályázatot nyújtanak be a Nemzeti Filmintézethez egy ilyen témájú alkotásra is.

A beszélgetés másik fő témája a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) volt, amely idén ünnepli 40. évfordulóját. A jubileumi rendezvényt május 27. és június 1. között tartják, és különlegessége, hogy a megszokott nyári időpont helyett most tavasszal, egy nappal kibővített programmal várják a látogatókat – így a fesztivál hat napon át tart majd.

A rendezvény továbbra is ingyenes, a vetítések a Malom Moziban, a Hírös Agórában és az Ifjúsági Otthonban zajlanak, emellett szabadtéri programokkal is készülnek a szervezők, többek között a Főtéren is lesznek esti vetítések. A fesztiválra 409 animációs film érkezett be 23 országból, ezekből mintegy 100 alkotást mutatnak majd be a közönségnek.

A válogatásban olyan ismert címek is szerepelnek, mint a Családi Legendák, a Szafi vagy a Toldi.

Fontos hangsúlyozni, hogy az animáció ma már nem kizárólag gyerekeknek készül: egyre több felnőtteknek szóló, komolyabb témákat feldolgozó animációs film is helyet kap a programban.

A KAFF nemzetközi jellege évről évre erősödik: francia, német, kínai és portugál partnerfesztiválok is képviseltetik magukat, így a látogatók valódi európai és globális válogatást láthatnak. A filmes programot különféle kiállítások egészítik ki – többek között a fesztivál történetét is bemutatják egy retrospektív tárlaton keresztül.