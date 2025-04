Villámcsapásként robbant be ez az új édesség, mutatjuk a receptjét, amiért te is odáig leszel

Aki eddig azt hitte, hogy az édességek világában már nem lehet újat mutatni, az most biztosan meglepődik: a legújabb gasztroőrület neve angyalhaj csoki, és villámgyorsan tarolta le a TikTokot. A trend a dubai csoki nyomában érkezett, de úgy tűnik, még nagyobb rajongótábora lesz. Már cukrászdákban is feltűnt, sőt, a bevállalósabbak otthon is próbálkoznak vele.

Az angyalhaj csoki új TikTok-őrület

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mi ez az egész angyalhaj csoki dolog?

Képzeld el, hogy egy puha, vattacukorszerű édesség (ez a pişmaniye, török eredetű), egy adag pisztáciakrémmel és ízes csokiburokkal összezárva – és bum, kész is a furcsa, de meglepően finom édesség, amit az első kóstolás után vagy imád az ember, vagy értetlenül áll a dolog előtt.

A netet elárasztották a videók, amikben emberek először kóstolják, és vagy odavannak érte, vagy csak hümmögnek, hogy „hát, ez biztos valakinek bejön.”

Kipróbálná otthon?

Miért ne? Nem bonyolult, csak egy kis bátorság kell, meg némi kreativitás. Itt a rövid verzió:

Hozzávalók:

pişmaniye (keleti boltokban vagy online beszerezhető),

pisztáciakrém (de Nutellával is működhet, ha nincs más),

olvasztott fehér csoki,

ízesítés ízlés szerint (vanília, málna, bármi).

Lépések:

Béleljen ki egy kis formát a pişmaniye-val, Kenje rá a krémet, Csorgassa rá a fehér csokit, Hűtőbe vele, aztán tádám – saját angyalhaj csoki!

Mi lett a dubai csokival?

A dubai csoki sem ment még nyugdíjba, de most épp kicsit háttérbe szorult. Az angyalhaj változat látványosabb, színesebb, és talán még izgalmasabb is.

Ha kipróbálja, posztolja, mert ez tipikusan az a desszert, ami jól mutat az Instán, és még finom is.