Mi lesz veled, 50 köbcenti? Változások előtt áll a motorpiac

Ezt alátámasztotta egy másik motorbolt, az Izsáki úti KTM Kecskemét. Bár annak a szaküzletnek a fő profilja a KTM, megerősítették, hogy egyre kevesebb 50 köbcentis motort vásárolnak az emberek. Ugyan rendelni lehet náluk, „hébe-hóba” visznek is egyet-kettőt, de a vásárlók inkább a nagyobb motorokat keresik.

A 125 köbcenti térhódítása vagy elektromosság?

A neves japán gyártók (Honda, Suzuki, Yamaha) európai kínálatából tehát eltűntek az 50 köbcenti alatti új segédmotoros kerékpárok, és egy ideje a Vespánál is szerény eladásokat produkálnak. Helyettük Magyarországon is inkább a sebességkorlátozás nélküli, biztonságosabb építésű, normál motorrendszámos 125-ösök népszerűek. Nem véletlen, hogy a készülő új KRESZ tervezetének közlekedésszakmai fórumán felmerült, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén B-s jogival is lehessen használni a 125 köbcentis motorokat.

Mindeközben egy másik trend is markánsan átformálja a szokásokat: a villamosítás. Számos kínai (köztük a nálunk is népszerű NIU), illetve tradicionális márka (például Honda és BMW) kínálatában megjelentek a csendes és gazdaságos elektromos robogók, nemegyszer kétféle teljesítménnyel az AM és az A1 jogosítványhoz – írja a Magyar Nemzet, bár a cikk hozzáteszi, tömeges elterjedésüknek akadálya, hogy ezek jóval drágábbak.

Helyettük hazánkban sokan inkább olcsóbb elektromos mikromobilitási eszközt (elektromos rollert vagy biciklit) vesznek, igaz, erősebb, 25 kilométer/óra feletti tempóra képes verzióik már segédmotoros kerékpár besorolásúak. A motorok kapcsán viszont ezek alapján kijelenthető, hogy az 50 köbcentinek nem fényes a jövője.